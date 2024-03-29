Αυγέρη στον ΣΚΑΪ: Εγκαλώ τον κ. Καραμανλή για τα ψέματά του

«Εγκαλώ τον κ Καραμανλή για τα ψέματά του τα οποία ανερυθρίαστα είπε στις 13 Φεβρουαρίου στην εξεταστική επιτροπή της βουλής, όταν επιμόνως ρωτήθηκε αν είχε προειδοποιήσεις για κίνδυνο συμβάντος. Είχε πει ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Την επομένη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατία» εμπιστευτικό έγγραφο, επιστολή sos προς τον κ. Καραμανλή, που προειδοποιεί για τον κίνδυνο σοβαρού συμβάντος», ανέφερε η Δώρα Αυγέρη μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της σοβαρής επιστολής, η επιτροπή δεν κάλεσε τον κ. Τσαλίδη να καταθέσει και αρνήθηκε να στείλει τον κ. Καραμανλή, να στείλει στην ποινική δικαιοσύνη», ανέφερε.

Στο ερώτημα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει αίτημα ανακριτικής επιτροπής αυτό το έγγραφο, η κ. Αυγέρη απάντησε «η γαλάζια παράταξη έχασε κάθε έξωθεν μαρτυρία ότι μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος» και πρόσθεσε «πέρα από τα ψέματα του κ. Καραμανλή ελέγχεται και για άλλες σοβαρές ευθύνες όπως η μη θέσπιση κανόνων ασφάλειας».

Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χθες δεν απαντήθηκε η καταγγελία ότι «έγινε το μοντάζ στην καταγεγραμμένη ηχητική συνομιλία και στήθηκε όλο το αφήγημα πάνω στην ατομική ευθύνη».

Αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας που δεν πέρασε, είπε «είχε και ζημίες καθώς χθες έχασε δύο στενά δεξιά του χέρια».

Πηγή: skai.gr

