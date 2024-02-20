Για εσπευσμένο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη κατηγόρησε την κυβέρνηση η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «αφού μπάζωσε τα Τέμπη και μαζί τους κάθε αποδεικτικό στοιχείο, η κυβέρνηση προχώρησε στο άρον-άρον κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών».

Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το κλείσιμο των εργασιών έγινε παρά την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης ενώ πρόσθεσε ότι η εξεταστική αρνήθηκε:

Την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων.

Την εξέταση ειδικών πραγματογνωμόνων που ορίστηκαν από το Δημόσιο και τους συγγενείς των θυμάτων.

Την προσκόμιση κρίσιμων στοιχείων της δικογραφίας του εφέτη – ανακριτή που ενδέχεται να συμβάλουν στην διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης

Την αποστολή της κατάθεσης του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς διερεύνηση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της ψευδορκίας.

«Ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, να γνωρίζει ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί αργά ή γρήγορα από τη Δικαιοσύνη και μαζί της οι τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών.

Στο φως θα έρθει και η απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών.

Όσο και να προσβάλει ο πρωθυπουργός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφερόμενος σε «ψευδείς εντυπώσεις», «μύθους» και «ανυπόστατα συμπεράσματα», ας γνωρίζει ότι οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματά τους», είπε η Αυγέρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.