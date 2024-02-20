Διπλωματικές πηγές: Κοινή βούληση διασύνδεσης ΕΕ-Ινδίας μέσω Ελλάδας

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, σήμερα, στο Νέο Δελχί, εν όψει και της αυριανής επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ινδία.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών και των δύο πολιτισμών και επεσήμανε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών για την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Για την Ελλάδα, η οποία έχει τον κορυφαίο εμπορικό στόλο στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατοχυρωθεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου και να αποκατασταθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει διαφοροποίηση στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του εμπορίου, και να διερευνηθούν εναλλακτικοί δρόμοι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διάδρομος India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες να φέρει κοντά την Ινδία και την Ελλάδα μέσω της Μέσης Ανατολής.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε, έχει υποδομές και λιμάνια εξαιρετικού επιπέδου, με κάθετες και οριζόντιες ηλεκτρικές και ενεργειακές διασυνδέσεις, προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες επενδύσεων και προσβλέπει σε εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ινδία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο Ινδός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Ινδία στη Στρατηγική Σχέση της με την Ελλάδα, στην ανάγκη αντιμετώπισης περιφερειακών προκλήσεων και στην αναζήτηση διαδρόμων που θα συνδέουν τις μεγάλες αγορές Ινδίας-Ειρηνικού και Ευρώπης.

Ο κ. Jaishankar έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενημερωθεί για τα σχέδια μεταφοράς «πράσινου» υδρογόνου και διερεύνησε, επίσης, με τον Έλληνα ομόλογό του τη δυνατότητα και μίας περιφερειακής συνάντησης χωρών της Μεσογείου με την Ινδία.

Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία του IMEC που δεν είναι απλώς ένας διάδρομος ενέργειας και εμπορίου, αλλά ένα σχέδιο που, διασυνδέοντας την Ινδία με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας , μπορεί να προωθήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Στη συνάντηση έγινε επισκόπηση θεμάτων διμερούς πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, όπως η δυνατότητα αμοιβαίων επενδύσεων και το, υπό διαμόρφωση, Σύμφωνο Μετανάστευσης και Κινητικότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.