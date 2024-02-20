«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), να αποτελέσει την πύλη της Ινδίας προς την ΕΕ», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο 2ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων (2nd CII India Europe Business and Sustainability Conclave), το οποίο πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί. Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε περαιτέρω ότι «το φιλόδοξο αυτό έργο συνδεσιμότητας θα ενισχύσει τη στρατηγική σημασία των εμπλεκόμενων περιοχών, τόσο από οικονομικής όσο και από γεωπολιτικής άποψης, ενώ παράλληλα θα προωθήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία ενόψει της αυριανής επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, χαιρέτισε από κοινού με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων αμέσως μετά τη διμερή συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ των δυο υπουργών Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επαίνεσε τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών για τη συνδρομή του στην οικοδόμηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ινδίας, «η οποία βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες: Τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και μια διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Απόρροια αυτής της ισχυρής σχέσης είναι και το γεγονός ότι περισσότεροι από 100 Έλληνες επιχειρηματίες ταξίδεψαν μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών για να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στη μεγάλη χώρα της Νότιας Ασίας. Η Ινδία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες στον κόσμο και είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μέλη, παρατήρησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Σε αυτήν την συνεχώς μεταβαλλόμενη και γεμάτη από αβεβαιότητες εποχή, ο ρόλος της εταιρικής σχέσης Ινδίας-ΕΕ μπορεί όχι μόνον να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και προοπτικές για τις επιχειρήσεις, αλλά και να αποβεί καθοριστικός για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας, αποτελώντας θετικό παράδειγμα για την παγκόσμια συνεργασία.

«Βιώνουμε μια μοναδική μεταβατική περίοδο. Ως μέλος των BRICS και προεδρεύουσα χώρα του G-20 το 2023, η Ινδία αναδείχθηκε στη φωνή του Παγκόσμιου Νότου. Χρειαζόμαστε αυτή τη δυνατή φωνή στην πολυμερή διπλωματία, η οποία είναι ικανή να προωθήσει την κατανόηση μεταξύ Βορρά και Νότου και να προσφέρει μια νηφάλια άποψη από την Ανατολή για τη Δύση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Η διαπεριφερειακή συνεργασία, η διασύνδεση, οι συνέργειες και η αλληλεπίδραση είναι ικανές να κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή, πιο ανθεκτικό και επομένως πιο ειρηνικό.

Αναφερόμενος στα θέλγητρα για τη δραστηριοποίηση των Ινδών επιχειρηματιών στην Ευρώπη, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην πρόσβαση σε μισό δισεκατομμύριο καταναλωτές, στις καλά εδραιωμένες υποδομές, στο σταθερό και ώριμο επιχειρηματικό περιβάλλον και στο εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η ΕΕ είναι μια ενιαία αγορά, χωρίς εμπορικούς φραγμούς μεταξύ των κρατών-μελών της, επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ινδικών επιχειρήσεων σε μια μεγάλη πελατειακή βάση.

«Υπάρχει ένα δημοφιλές ρητό που λέει “όπου πηγαίνουν οι Ινδοί, υπάρχει ευημερία”», είπε κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Γεραπετρίτης και παρέθεσε απόσπασμα από το τελευταίο βιβλίο του Ινδού ομολόγου του κ. Τζαϊσανκάρ, το οποίο περιγράφει τις φιλοδοξίες της σύγχρονης Ινδίας αλλά και την εικόνα της στον κόσμο: «Η Ινδία είναι μία υπολογίσιμη δύναμη χάρη στις ιδέες και το ρόλο της ως ατμομηχανής της παγκόσμιας οικονομίας, ως ενός κόμβου καινοτομίας και Δημοκρατίας που παράγει απτά αποτελέσματα. Η οικονομική πρόοδος της Ινδίας συμβάλλει στην εξισορρόπηση των δυνάμεων στη διεθνή σκηνή και την οικοδόμηση της πολυπολικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

