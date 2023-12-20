Αυγέρη: Ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να υποτιμά με τα λεγόμενά του τη νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών

«Η ακραία εγκληματικότητα και η ωμή οπαδική βία δεν αντιμετωπίζονται με τις επικοινωνιακές συσκέψεις που συγκαλεί κάθε τρεις και λίγο», τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη αναφορικά με όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την οπαδική βία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση που, όπως έχει αποδειχθεί, η κυβέρνηση δε διαθέτει. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια στράγγισαν τα ελληνικά νοικοκυριά τη χρονιά που μας αφήνει, κι ο πρωθυπουργός μιλά ανερυθρίαστα για σημαντικές κατακτήσεις», αναφέρει σε δήλωσή της η κα Αυγέρη.

Η ίδια τοβίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει απολύτως υποκριτικά ως πρώτη προτεραιότητα το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ επί σχεδόν 5 χρόνια κάνει τα πάντα για την απαξίωσή του και τώρα παίζει επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα» και συνεχίζει «ούτε δημόσιο ούτε ελεύθερο θέλει το ελληνικό πανεπιστήμιο ο Πρωθυπουργός».

Καταλήγοντας η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «καμία έγνοια δεν έχει για τη Δημόσια Παιδεία, όπως δεν έχει και για τη δημόσια υγεία. Να κερδοσκοπήσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλει. Όλα είναι επιχείρηση για τον κ. Μητσοτάκη».



