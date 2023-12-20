Εξεταστική για τα Τέμπη: Με Χατζηδάκη και Ρέππα ανοίγει ο νέος κύκλος καταθέσεων για το δυστύχημα

Με την κλήτευση του πρώην υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών Κ. Χατζηδάκη (2007-2009) και του πρώην υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ. Ρέππα (2009-2011) επαναλαμβάνεται, μετά την εορταστική περίοδο, η εξέταση μαρτύρων, από την εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Οι κκ Χατζηδάκης και Ρέππας θα κληθούν προς εξέταση την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου. Την επομένη, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου θα κληθούν ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων Μ. Χρυσοχοΐδης (2013-2015) και ο πρόεδρος/διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Π. Θεοφανόπουλος, ενώ την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος/διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (2010-2015) Θ. Ζηλιασκόπουλος και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (2011-2016), Β. Τσιαμάντης.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, στην οποία προσήλθε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ (2005-2008), Νικ. Κούρεντας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μαρτύρων, που σχετίζονταν με την περίοδο 1997-2004. Αμέσως μετά η επιτροπή αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τον βασικό κατάλογο μαρτύρων που πρέπει να προσέλθουν στην επιτροπή για το υπόλοιπο διάστημα εξέτασης της υπόθεσης, ήτοι, από το 2005 έως το 2023, όταν (28 Φεβρουαρίου) σημειώθηκε η σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, με 57 νεκρούς.

Η πρόταση της πλειοψηφίας στην επιτροπή, η οποία διατυπώθηκε από τον βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη περιέλαβε 35 πρόσωπα, από συγκεκριμένες κατηγορίες μαρτύρων: Υπουργούς, Διοικήσεις ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πραγματογνώμονες, εκπροσώπους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, από τη Νομική Υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ, από τη διεύθυνση Έργων της ΕΡΓΟΣΕ, εκπροσώπους των αναδόχων, συγγενείς θυμάτων, συνδικαλιστές και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Κατά τη σχετική συζήτηση, η πλειοψηφία τόνισε ότι ο κατάλογος είναι δυναμικός, και ότι «μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους μάρτυρες εάν χρειαστεί». Αποδέχθηκε μάλιστα δύο ακόμα μάρτυρες, πέραν της αρχικής πρότασή της, και συγκεκριμένα τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό και τον πρώην υπουργό Υγείας Αθ. Πλεύρη. Την πρόταση καταψήφισαν οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Νίκης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης είπε ότι καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας επειδή απουσίαζαν από τον κατάλογο οι χειριστές των συστημάτων ασφαλείας κ.κ. Καστρινάκης και Τερεζάκης, ο εκπρόσωπος των μηχανοδηγών κ. Γενηδούνιας που «προειδοποιούσε» για κενά ασφαλείας και για θύματα, ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας κ. Τριαντόπουλος, η κυρία Κολιοπάνου, που ενέκρινε την «παράνομη» μετάταξη του σταθμάρχη, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φ. Τσαλίδης που υπέγραψε μνημόνιο με τον Κώστα Καραμανλή για την τοποθέτηση του συστήματος ECTS, το οποίο ωστόσο «απουσίαζε» από την τελική σύμβαση.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η Μ. Αποστολάκη είπε ότι δεν είναι δυνατόν να εξετάζουμε πρόσωπα που γνώριζαν τα του ΟΣΕ προ εικοσαετίας, και να μην καλούμε τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ Κ. Σπηλιόπουλο (2019-2020) ο οποίος, παραιτούμενος, είχε ενημερώσει τον κ. Καραμανλή για τα προβλήματα του οργανισμού.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι από την έως τώρα εξέταση μαρτύρων αναδείχθηκε το πρόβλημα της ασφάλειας λόγω της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ ενώ αναφέρθηκε, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές της αντιπολίτευσης, σε ελλείψεις στον κατάλογο των μαρτύρων που κατέθεσε η ΝΔ.

Η εξέταση του Ν. Κούρεντα

Νωρίτερα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ (2005-2008) Νικ. Κούρεντας είχε πει ότι ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς επειδή δεν εξαρτάται από ένα μόνο άνθρωπο. Ερωτηθείς ο μάρτυρας για το δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι πρέπει ταυτοχρόνως να κάνουν λάθος δύο, τρεις, τέσσερις άνθρωποι για να γίνει μετωπική σύγκρουση. «Δεν γίνεται (μετωπική) από λάθος ενός ανθρώπου. Σε αυτό που έγινε στα Τέμπη, δεν πρέπει να τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας».

Κληθείς να εκφέρει γνώμη για τα νέα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να λειτουργούν, είπε: Εκείνο που ξέρω είναι ότι, εάν τηρείται ο Κανονισμός Κυκλοφορίας, είτε δουλεύει είτε όχι το ECTS, και γίνουν οι (πρέπουσες) ενέργειες, δυστύχημα δεν γίνεται. Εάν δουλέψουν όλοι σωστά, δεν θα έχουμε δυστύχημα [..] Την τεχνολογία τη χειρίζονται οι άνθρωποι, είπε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, Κ. Παπακώστα εάν πιστεύει ότι ήταν καθοριστικός ο ανθρώπινος παράγοντας είπε: «Βεβαίως το πιστεύω».

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλου για την εικόνα των σιδηροδρόμων σήμερα, είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. «Πιστεύω ότι η περίοδος των μνημονίων, κατά την οποία σταμάτησε η συντήρηση, έχει αφήσει μεγάλα αποτυπώματα» είπε ο κ. Κούρεντας.

Τέλος, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «εάν επί των ημερών σας, συνέβαινε το δυστύχημα θα πηγαίνατε άμεσα να μπαζώσετε το χώρο της σύγκρουσης;» είπε ότι «θα ακολουθούσα τις εντολές των αρμοδίων. Εάν ήμουν εγώ αρμόδιος, δεν θα πείραζα τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

