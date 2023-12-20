Ανδρουλάκης: Ισχυρή κεντροαριστερά για να τελειώσει ο «περίπατος της αλαζονείας»

Στο ζήτημα της ακρίβειας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Real fm, τονίζοντας ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει εργαλειοποιήσει τον πληθωρισμό και τον έχει καταστήσει κεντρικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ κι επιστρέφει ένα ελάχιστο ποσό στους πολίτες μέσω των pass. Αυτό είναι πολιτική ομηρίας. Η Ελλάδα παρουσιάζει 57% απόκλιση ως προς την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα όσο διαρκεί η κρίση, εντατικούς ελέγχους στην αγορά και ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος.

Σχετικά με το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε ότι «στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της golden visa και της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν γίνει πολυκατοικίες-ξενοδοχεία. Τα παιδιά μας πού θα μείνουν; Δεν αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ότι αυτές οι επενδύσεις προκαλούν τη στεγαστική κρίση; Αυτό το πρόβλημα έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει εξελιχθεί σε γραφείο real estate. Ήδη οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Ιρλανδοί προχωρούν σε αναστολή ή κατάργηση της golden visa στα ακίνητα. Το έχω επισημάνει εδώ και έξι μήνες, αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν έρχεται στη Βουλή»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για ένα νέο Ελσίνκι, όπου πλέον το «καρότο» προς την Τουρκία θα είναι η οικονομική προοπτική και «μαστίγιο» οι αυτοματοποιημένες κυρώσεις όποτε παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. «Το Ελσίνκι είχε μια αρχιτεκτονική: εμείς κερδίσαμε να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, -μια τεράστια εθνική επιτυχία. Σύμφωνα με το Ελσίνκι, ανοίγοντας σταδιακά τα ενταξιακά κεφάλαια για την Τουρκία, θα φτάναμε σε ένα σημείο μέσω ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη και να επιλύσουμε το ένα θέμα που αναγνωρίζουμε, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών, άρα και ΑΟΖ. Εγώ λέω το ίδιο, με την εξής διαφορά: Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος το πιστεύει, είναι εκτός πραγματικότητας. Το βγάζουμε, λοιπόν, από το τραπέζι για να είμαστε δίκαιοι και σοβαροί, και θέτουμε ως δέλεαρ την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης , κάτι που θέλει η Τουρκία. Μέσω αυτού του μηχανισμού εισάγουμε κυρώσεις – όταν υπάρχει πρόβλημα – και οδηγούμαστε, αν συμφωνήσουμε, στη Χάγη για χάραξη θαλασσίων ζωνών. Μπορεί, βέβαια, αυτό να μη μπορεί να συμβεί, διότι θέλει δύο για να χορέψεις το ταγκό».

Στον απόηχο της κυβερνητικής τροπολογίας με την οποία καθαιρείται από το Δ.Σ. της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Στον κ. Μητσοτάκη δεν άρεσε το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και κάνει ό,τι συνήθως. Θέλει να ελέγχει τα πάντα. Δεν δέχεται ότι ηττήθηκε στον Δήμο της Αθήνας και του αφαιρεί αρμοδιότητες. Για τα έργα που εκτελούνται στα όρια του Δήμου της Αθήνας δεν είναι υπεύθυνος ο δήμαρχος. Για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας επίσης, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού. Βέβαια, όσο ήταν Δήμαρχος ο κ. Μπακογιάννης, είχε την αρμοδιότητα για όλα! Στα Τέμπη συγκάλυψη. Στις υποκλοπές συγκάλυψη. Στο Ταμείο Ανάκαμψης ό,τι πει η παρέα του κ. Μητσοτάκη. Διαφωνώ φύσει - θέσει με αυτό το μοντέλο διοίκησης, που δεν είναι σύγχρονο, δημοκρατικό, συμπεριληπτικό και δεν υπηρετεί τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Υπηρετεί μόνο την καρέκλα του κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε τα κενά της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής. «Ρωτήστε το ΣΕΤΕ πόσοι εργαζόμενοι λείπουν κάθε χρόνο από τον τουριστικό κλάδο. Ρωτήστε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς πόσοι λείπουν από τον αγροτικό τομέα. Η χώρα κινδυνεύει αναπτυξιακά από την έλλειψη εργατών γης και εργαζομένων γενικότερα και εμείς δεν έχουμε καμία πολιτική. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Είχαμε την καταστροφική πολιτική Τσίπρα «όποιος θέλει, έρχεται». Διαφωνώ. Το ΠΑΣΟΚ έχτισε τον φράχτη, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι υπάρχουν σύνορα Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν μπορεί να μπει στη χώρα όποιος θέλει. Υπάρχουν κανόνες. Η χώρα αυτή με φρούρηση συνόρων, με σοβαρότητα θα καθορίζει ποιος έρχεται. Από την τραγική επιλογή Τσίπρα, πήγαμε στην άλλη επιλογή, του «δεν κάνουμε τίποτα», και δεν έχουμε μία πολιτική που καλύπτει τις ανάγκες της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία καθυστέρησε σκανδαλωδώς για ιδεοληπτικούς λόγους» τόνισε.

Σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «αν ιδρυθεί ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων με campus, με έρευνα, δεν θα μπούμε εμπόδιο διότι θέλουμε να είμαστε μία σύγχρονη χώρα. Αλλά προτεραιότητα για εμάς είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, που αφορά σε εκατομμύρια Έλληνες και όχι μόνο τους λίγους. Εάν, τώρα, η Νέα Δημοκρατία φέρει κάτι, το οποίο υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία εμπόριο μέσω μιας ιδιωτικής και κερδοσκοπικής αγοράς χωρίς κριτήρια, τότε θα είμαστε αρνητικοί».



Για την απόσυρση του έργου τέχνης από το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «σε ποια ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν αυτά; Μόνο η Ουγγαρία τα κάνει. Είναι δυνατόν μια σοβαρή χώρα να λογοκρίνει με τέτοιον χυδαίο τρόπο την τέχνη; Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο κ. Μητσοτάκης το παίζει φιλοευρωπαϊστής πολιτικός. Οι επιλογές του υπουργού του είναι σε συνεννόηση μαζί του. Και οι τέχνες κρίνονται. Όμως, άλλο κρίνω τις τέχνες, άλλο λογοκρίνω τις τέχνες».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον, ο κ.Ανδρουλάκης επέμεινε: «Είμαι ένας νέος άνθρωπος. Ανέλαβα την ηγεσία της παράταξής μας σε δύσκολες συνθήκες. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου, ανανέωσης, στιβαρότητας και καθαρών – συγκεκριμένων θέσεων και αυτό φαίνεται και στην παρουσία μας στη Βουλή. Το όραμά μου είναι η κεντροαριστερά να ξαναγίνει κυβέρνηση κάνοντας την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία που θα ανοίξει καλές θέσεις εργασίας».

«Έχω επιλέξει στρατηγικά να περπατήσουμε στον δύσκολο δρόμο μέχρι το τέλος. Γιατί αυτός ο δρόμος θα φέρει στο προσκήνιο μία νέα γενιά να διοικήσει την Ελλάδα. Συνέπεια, αξιοπρέπεια, σεβασμός στον πολίτη, με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινές αγωνίες, κοινή ιδεολογική βάση. Και όχι ανθρώπους που θα τους φέρει ο Ανδρουλάκης στο προσκήνιο και θα τους κάνει υπουργούς. Δεν θα κάνω κανέναν υπουργό. Ο καθένας, με τη δική του προσπάθεια, ας έρθει κοντά μας να χτίσουμε τη σύγχρονη μεγάλη κεντροαριστερά. Και απευθύνομαι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, που θέλουν ένα νέο μοντέλο διοίκησης και πιστεύουν στο προοδευτικό πρόσημο άσκησης πολιτικής. Διότι, η σημερινή –τυπικά- αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Διότι παίζει επικοινωνιακά, λαϊκίστικα», πρόσθεσε.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει αποκτήσει από την αλαζονεία της πολλές κακές συνήθειες. Γι' αυτό, ισχυρή κεντροαριστερά για να τελειώσει αυτός ο περίπατος της αλαζονείας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.



