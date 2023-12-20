«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστούν πρόκληση και νέα επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας! Γιατί χτυπούν την αξία του πτυχίου, ενισχύουν την εμπορευματοποίηση της παιδείας, ενώ η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση κρίνεται ακόμα περισσότερο από το "πορτοφόλι" κάθε οικογένειας» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Είναι εκ του πονηρού η αναφορά της κυβέρνησης ότι με αυτό τον τρόπο, δήθεν, "καταργούνται τα τείχη" στην εκπαίδευση.

Τα πραγματικά τείχη στην εκπαίδευση τα βρίσκουν μπροστά τους οι χιλιάδες νέοι και νέες που σπουδάζουν στα δημόσια πανεπιστήμια και βιώνουν καθημερινά την υποβάθμιση σπουδών και πτυχίων. Οι χιλιάδες μαθητές, μαθήτριες και οι οικογένειές τους, που κοπιάζουν και αγωνιούν, κάνοντας αμέτρητες οικονομικές θυσίες, για να εισαχθούν στα πανεπιστήμια» σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Το άδικο νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση είναι αιτία "πολέμου" για φοιτητές-μαθητές και για όλο το λαό, γιατί:

- Κλιμακώνει την επίθεση στα πτυχία των δημόσιων πανεπιστήμιων και πρακτικά καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, επιβεβαιώνοντας ότι ο "ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης" είναι ενιαίος μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους επενδυτές. Την ίδια ώρα που κάποιοι θα εισέρχονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τελικά, με τα "αυστηρά κριτήρια" της φορολογικής τους δήλωσης, η λαϊκή οικογένεια θα συνεχίσει να ματώνει για να περάσουν τα παιδιά της τα τείχη των ταξικών εμποδίων για μια θέση στο πανεπιστήμιο.

- Δίνεται αποφασιστικό χτύπημα στην αξία του πτυχίου. Την ίδια ώρα που κόπτονται για το "χάσμα δεξιοτήτων", δημιουργούν ακόμα περισσότερες κατηγορίες πτυχίων για το ίδιο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η στρατιά των ανέργων πτυχιούχων, να συμπιέζονται προς τα κάτω τα δικαιώματα όσων καταφέρνουν να εργάζονται.

- Η επέκταση της "ατομικής ευθύνης", που απαλλάσσει το κράτος από το "βάρος" της αποκλειστικά δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, όχι μόνο δεν "αυξάνει" τις ευκαιρίες για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, αντίθετα όταν θεσμοθετείται το "αν θες να σπουδάσεις... πλήρωνε" αντικειμενικά θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους σπουδών και στα δημόσια πανεπιστήμια.

- Η συνύπαρξη δημόσιων-ιδιωτικών θα επιταχύνει αντιδραστικές αλλαγές στα δημόσια πανεπιστήμια. Με συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων, νέους κόφτες εισακτέων, μεγαλύτερη πίεση για άνοδο του ρυθμού αποφοίτησης κ.α., θα συρρικνωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο για να δημιουργηθεί χώρος για την αγορά των ιδιωτικών και ταυτόχρονα για να μειωθεί η δαπάνη για τα δημόσια. Έτσι, θα "απελευθερωθούν" πόροι για να φουσκώσουν τα πλεονάσματα και να τροφοδοτήσουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η πείρα δείχνει ότι ούτε τα δημόσια νοσοκομεία αναβαθμίστηκαν από τη συνύπαρξη με τα ιδιωτικά, ούτε τα δημόσια σχολεία από τη συνύπαρξη με τα ιδιωτικά».

«Το νομοσχέδιο που παραπλανητικά τιτλοφορείται ως "ελεύθερο πανεπιστήμιο", μία "ελευθερία" υπηρετεί: την αγοραπωλησία πτυχίων, τόσο με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων όσο και με την επέκταση της εμπορευματοποίησης στα δημόσια: διπλά και κοινά πτυχία με πανεπιστήμια εξωτερικού, ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα, κλπ.

Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος της πρεμούρας της κυβέρνησης, να παρακάμψει το άρθρο 16 του συντάγματος, με αξιοποίηση του επικίνδυνου για όλα τα θέματα άρθρου 28, μέχρι να είναι δυνατή η αναθεώρηση του.

Αυτή η "ελευθερία" όμως, υποδουλώνει τις σύγχρονες ανάγκες για υψηλού επιπέδου μόρφωση κι εξειδίκευση στους ιδιοτελείς στόχους ομίλων κι επενδυτών. Καταδικάζει τα πανεπιστήμια σε μόνιμη υποχρηματοδότηση των δωρεάν υπηρεσιών κι υποδομών για φοιτητές και εργαζομένους» αναφέρει το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του:

«Οι φοιτητές, οι μαθητές, όλος ο λαός έχουν κάθε συμφέρον να παλέψουν για να μην κατατεθεί, να μην ψηφιστεί αυτό το άδικο νομοσχέδιο και να διεκδικήσουν όλα τα αναγκαία για ένα αποκλειστικά δημόσιο, σύγχρονο και αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο που δεν θα κοιτάει καμία και κανέναν στην τσέπη, αλλά θα μορφώνει επιστημονικά και το πτυχίο θα εξασφαλίζει εργασία στο αντικείμενο σπουδών με δικαιώματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.