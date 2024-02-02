Ικανοποίηση υπάρχει στην Τουρκία από τις δηλώσεις των Αμερικανών για την πιθανότητα παραχώρησης και F-35 με το κλίμα να αλλάζει και στα τουρκικά ΜΜΕ, όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Παράλληλα, τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται σε «σενάρια πολέμου» με τους Ελληνοκύπριους ενώ ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Τούρκους πολίτες είναι και η αύξηση της τιμής του κουλουριού.

Στις τουρκικές εφημερίδες το κλίμα είναι πλέον θετικό προς τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αναφέρει «Η Βικτόρια (Νουλαντ) άνοιξε την πόρτα» δείχνοντας μια εγκάρδια φωτογραφία του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν με την Βικτόρια Νούλαντ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, τούρκοι αναλυτές σχολιάζουν πως πρόκειται για μια κίνηση καλής θέλησης από τις ΗΠΑ να δώσουν F-35 στην Τουρκία αν εγκαταλείψουν τους ρωσικούς αμυντικούς πυραύλους S-400 ωστόσο, πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα βήματα τόσο από την Τουρκία και από τις ΗΠΑ.

Τουρκία: Δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τα F-16 στο Αιγαίο

Την ίδια ώρα, στην κατηγορηματική διάψευση ότι τα F16 που θα δοθούν από τις ΗΠΑ στην Άγκυρα δεν θα μπορούν να επιχειρούν στο Αιγαίο προχώρησε με διαρροή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως ανέφεραν «η διαδικασία για την προμήθεια των F-16 από τις ΗΠΑ συνεχίζεται», προσθέτοντας ότι «οι εργασίες για το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσουν όταν φτάσουν σε εμάς οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής». Ακόμα, οι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν πρόσφατα σε ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ότι τα F-16 θα δοθούν στην Τουρκία με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Αιγαίου, διαψεύστηκαν από πηγές του τουρκικού υπουργείου. Τονίστηκε μάλιστα ότι «το θέμα της προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 δεν υπόκειται σε καμία προϋπόθεση».

Τέλος, οι ίδιες πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας σημείωσαν ότι η ζήτηση για πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter συνεχίζεται μετά τις εξελίξεις σχετικά με την προμήθεια F-16 και αξιολόγησαν ως θετική την άρση του εμπάργκο από τον Καναδά σε προϊόντα εθνικής αμυντικής βιομηχανίας για την Τουρκία. Τονίστηκε ακόμα ότι και άλλες συμμαχικές χώρες θα πρέπει επίσης να ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και να άρουν τα ανοιχτά και κλειστά εμπάργκο στην Τουρκία.

Τούρκοι αναλυτές: «Αν είναι να πάρουμε τα F-35 τότε μπορούμε να αποθηκεύσουμε τους S-400 και να τους ελέγχουν αξιωματούχοι».

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος της Τουρκίας και παρουσιάστρια στο Haberturk, Σένα Αλκάν ο Ρώσος πρέσβης μου είχε πει, αν θέλετε με τους S-400 μπορείτε να μεταφέρετε και πατάτες, δεν μας ενδιαφέρει τι θα τους κάνετε».

«Ποια θα είναι η φόρμουλα που μπορεί να βρεθεί για τους S-400; Στο παρελθόν είχα κάνει μια συνέντευξη με τον πρέσβη της Ρωσίας μας είχε πει “ἀν θέλετε βάλτε σε αυτά τα οπλικά συστήματα και πολεμήστε, αν θέλετε όμως με αυτά να μεταφέρετε και πατάτες, κάντε ό τι θέλετε᾽᾽. Ήταν δηλώσεις προς την κατεύθυνση πως δεν τους ενδιαφέρει τι θα τους κάνουμε . Για τι φόρμουλα μιλάμε;» είπε.

Από την πλευρά του ο Γκιουρσέλ Τοκμαλογλου, πρώην διευθυντής υπηρεσίας πληροφορίας της τουρκικής αεροπορίας είπε: «Σωστά. Μπορούν να σταθούν σε μια άκρη. Αν υπάρχει η πρόθεση να τερματιστούν οι κυρώσεις, να αποσυρθούν οι. κυρώσεις CAATSA και να παραχωρηθούν τα F-35 τότε οι S-400 θα μπορούσαν να σταθούν σε μια άκρη. Σχετικά με τα οπλικά συστήματα μπορείτε να ανοίξετε τον ορίζοντα στα πλαίσια του ελεγχόμενων οπλικών συστημάτων. Δηλαδή να διαθέτετε τα όπλα και να έρχονται αξιωματούχοι και να λένε “δεν έχουν ανοιχτεί τα κουτά τους” και παραμένουν αποθηκευμένα. ¨Όλα μπορούν να γίνουν.»

Για «σενάρια πολέμου» με τους Ελληνοκύπριους κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

Την ίδια ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για «σενάρια πολέμου» με τους Ελληνοκύπριους με το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global να αναφέρει ότι «η Τουρκία χτίζει βάση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην “ΤΔΒΚ” ώστε να μπορούν να επέμβουν σε περίπτωση επίθεσης από τους Ελληνοκύπριους.

«Ξέρουμε καλά πως στα νότια οι Ελληνοκύπριοι διαθέτουν βάσεις της Μ. Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Στο βόρειο τμήμα του νησιού θα δημιουργηθεί η πρώτη βάση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Γκετσίτκαλε, στo '' μωρό πατρίδα᾽᾽ Εγκρίθηκε η βάση αυτή. Το Κοινοβούλιο της ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽ενέκρινε την απόφαση αυτή. Έτσι τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούν να επέμβουν οπουδήποτε κι αυτό θα συμβαίνει εντός 3 λεπτών» αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό κανάλι και συνεχίζει να σχολιάζει πως η βάση Γκετσίτκαλε «θα δημιουργήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα».

Ο φόβος της τουρκικής κυβέρνησης για την τιμή του κουλουριού

Ένα επίσης «καυτό» ζήτημα για τους Τούρκους πολίτες είναι η τιμή του κουλουριού. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, η κυβέρνηση απέσυρε την αύξηση της τιμής του κουλουριού με την έγκριση της νομαρχίας κατά 50% και την ανέβαλε για μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη η αύξηση του κουλουριού και του τσαγιού μπορεί να φέρει την έντονη αντίδραση του τουρκικού λαού, τί που γνωρίζει καλά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γι αυτό και έκανε πίσω.

Σε ρεπορτάζ του το Fox Haber αναφέρει: «Στην Άγκυρα η τιμή του κουλουριού από τις 10 λίρες αυξήθηκε στις 15 λίρες, ο βασικός μισθός είναι στις 17.000 λίρες , η χαμηλότερη σύνταξη στις 10.000. Μια οικογένεια αν καταναλώσει μόνο κουλούρι και τσάι θα ξοδέψει 13.500 λίρες. Ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα, ο υπολογισμός που είχε κάνει κάποτε ο Ερντογάν για το κουλούρι και το τσάι.»

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση υπενθυμίζει τις δηλώσεις του Ερντογάν το 1993 μου μιλούσε για κυβερνήσεις που δεν μπορούν να δώσουν στους πολίτες ούτε ένα κουλούρι σχολιάζοντας «ξέρετε ο Ερντογάν ήρθε στην εξουσία με το κουλούρι και φοβάται να μην φύγει με το κουλούρι γι’ αυτό και η κυβέρνηση ασκεί πιέσει στους φούρνους».

Τότε ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε: «Αυτή η τυραννική κυβέρνηση, αυτό τον αγαπημένο λαό δεν τον θεωρεί άξιο ούτε για ένα κουλούρι ούτε για ένα τσάι. Ποιος θα πληρώσει τα ενοίκιο του σπιτιού. Ποιος θα πληρώσει το νερό. Ποιος θα πληρώσει τα σχολικά έξοδα του παιδιού»

Ο εκπρόσωπος του Καλού Κόμματος, Ερχάν Ουστά σχολίασε την κίνηση αυτή του Τούρκου προέδρου λέγοντας: «Ξέρετε ο Ερντογάν ήρθε στην εξουσία με το κουλούρι και φοβάται να μην φύγει με το κουλούρι γι αυτό και η κυβέρνηση ασκεί πιέσει στους φούρνους.»



