Αυγενάκης: Οι κινήσεις μας πιάνουν τόπο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες αναφέρθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τις γενικές διευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους φορείς

«Είχαμε καταθέσει ένα πλαίσιο 19 προτάσεων για αλλαγές, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια ενιαία πρόταση από το ΕΛΚ και τις χώρες της Συμμαχίας της EUMED 9. Οι κινήσεις που κάναμε συνολικά ως υπουργείο πιάνουν τόπο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαίνεται ότι έχουμε θετικές εξελίξεις στον ορίζοντα», είπε ο υπουργός αναφερόμενος στις τρεις συναντήσεις - συνεδριάσεις που είχε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας και τη Συμμαχία των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (EUMED 9).

Επίσης, όσον αφορά το νομοθετικό έργο του υπουργείου, ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στο μητρώο αγροτών, ενώ υπογράμμσε ότι «Τα αγροτικά τμήματα στα Επιμελητήρια θα τρέξουν άμεσα, φαίνεται ότι το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε περίπου 20, μετά και την ψήφιση του πρώτου μας νόμου».

Επίσης, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα ορισμένων επόμενων ενεργειών:

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο το προς διαμόρφωση νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, με το οποίο ενισχύεται το κυρωτικό πλαίσιο για την προστασία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων από ελληνοποιήσεις.

Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα αποζημιώσεων για τις πληγείσες περιοχές από τον ΕΛΓΑ. Δέσμευση είναι ότι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις που θα αγγίζουν περίπου τα 260 εκατ. ευρώ.

Εξελίσσεται η διαδικασία για τη δημιουργία του νέου κανονισμού του ΕΛΓΑ, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Δημιουργείται Μητρώο Ερασιτεχνικής Αλιείας με σκοπό - μεταξύ άλλων - να μπει τέλος στην παραοικονομία.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια του υπουργείου, του ΕΦΕΤ, και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε σημεία λιανικής πώλησης και σε πύλες εισόδου της χώρας στην αγορά γάλακτος. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν στο μέλι, στο κρέας και στα οπωροκηπευτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.