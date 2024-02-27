Συνάντηση με τον Γάλλο υπουργό Γεωργίας Μαρκ Φεσνό είχε σήμερα στο Παρίσι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για οδηγήσουν στην αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τόσο σε τεχνικό όσο και σε δομικό επίπεδο αλλά και ο συντονισμός των κινήσεων Ελλάδας και Γαλλίας προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης, ο κ. Αυγενάκης συμμετείχε στη Διεθνή Ημερίδα για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που οργάνωσε στο Παρίσι το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας. Κατά την παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι διαθέσιμη για συνεργασία και ενεργό διάλογο σε όλα τα επίπεδα τόσο με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη όσο και με παγκόσμια όργανα.

«Η χώρα μας βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με τις τεράστιες πυρκαγιές στη Ρόδο και στον Έβρο αλλά και με τη θεομηνία στη Θεσσαλία». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη. Χιλιάδες οργισμένοι αγρότες κατέκλυσαν χτες τους δρόμους των Βρυξελλών αλλά και πολλών άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών τον τελευταίο καιρό, αντιδρώντας στους περιορισμούς που επιβάλλει η αναγκαία κατά τα άλλα πράσινη μετάβαση καθώς προσθέτουν σειρά επιβαρύνσεων στον ήδη βεβαρυμένο, από την κλιματική και ενεργειακή κρίση, πρωτογενή τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι η αλλαγή στο κλίμα έχει προκαλέσει την επανεμφάνιση και την εξάπλωση ασθενειών που αυξάνουν τις προκλήσεις για την υγεία των ζώων, ιδιαίτερα για τις ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές».

Στο πλαίσιο της νέας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με το έργο και τις τεχνικές προτάσεις των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών και του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με κομβικό ρόλο στην έρευνα και στην ταυτοποίηση των εντόμων διαβιβαστών.

