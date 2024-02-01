Κάλεσμα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και να βρεθούν από κοινού οι βέλτιστες λύσεις στα προβλήματά τους, απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, εγκαινιάζοντας την 30η επετειακή Agrotica(1-4/2) που διοργανώνει η ΔΕΘ-Helexpo στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία και κοινή προσπάθεια, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί, με κοινές αγωνίες και θέληση να βρούμε λύσεις και να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα», επισήμανε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Τόσο το επιτελείο του ΥΠΑΑΤ, όσο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «στεκόμαστε γενναία και διαχρονικά στο πλευρό των αγροτών της χώρας μας. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Μαζί, ενωμένοι και με απόλυτη κατανόηση στις δυσκολίες και στα κίνητρα που σας οδήγησαν στους δρόμους, δηλώνουμε διαθέσιμοι για συνεργασία και κοινή προσπάθεια, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε ο ΥΠΑΑΤ, χαρακτηρίζοντας «δίκαιες» τις προσπάθειες του αγροτικού κόσμου, τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

‘Αλλωστε, όπως τόνισε, «μέσα από τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν σημαντικά προβλήματα, τα οποία συνθλίβουν τον κόπο τους. Προβλήματα που τα γνωρίζουμε και εργαζόμαστε συλλογικά ώστε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις και να μετριάσουμε άγχη, αγωνίες και αβεβαιότητα για το μέλλον τους», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην φετινή επετειακή 30η Agrotica, ανέφερε ότι σε αυτήν συμμετέχουν περίπου 2.000 εκθέτες, γεγονός που «αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του αγροτοδιατροφικού κλάδου στον επιχειρηματικό κόσμο, στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», είπε.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως η «υγεία του εδάφους» και τη χαρακτήρισε ως «μία εκρηκτική διεθνή απειλή με απίστευτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως, την κοινωνική συνοχή, λόγω της ολοένα μεγαλύτερης αύξησης των αναγκών για παραγωγή τροφίμων».

Αναφερόμενος στα γενικότερα μέτρα για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ο ΥπΑΑΤ επισήμανε ότι αξιοποιούνται:

Η διασύνδεση της γεωργικής παραγωγής με τον τουρισμό και τον πολιτισμό μέσω των Leader, ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Η νέα πρόσκληση για Σχέδια Βελτίωσης με προϋπολογισμό 230 εκατ. ευρώ

Η εξισωτική αποζημίωση, που πληρώθηκε τον Δεκέμβριο, ύψους 235 εκατ. ευρώ σε ευάλωτες και μειονεκτικές περιοχές.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο 420 εκατ. οδηγούνται στον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα και 18 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις σε Υδατοκαλλιέργειες.

Οι πόροι του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0», για εκσυγχρονισμό εγγειοβελτιωτικών έργων μέσω του οποίου γίνεται μόχλευση 4 δισ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την συνέχιση των ελέγχων τόσο στην αγορά, όσο και στις πύλες εισόδου της χώρας με στόχο την προστασία των καταναλωτών, των γαλακτοβιομηχάνων, αλλά και των Ελλήνων κτηνοτρόφων μας. Η τιμή του γάλακτος πρέπει να προστατευθεί. Σε αυτό θα είμαστε αμείλικτοι» και έκανε ειδική αναφορά στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, τόνισε ότι «η πραγματική πρόκληση, είναι πώς θα εξασφαλίσουμε το αύριο της περιοχής, πώς θα δώσουμε και πάλι ζωή στο περιβόλι της χώρας μας, τον Θεσσαλικό κάμπο αλλά και πώς θα θωρακίσουμε κάθε γωνιά της πατρίδας μας απέναντι σε μελλοντικά χτυπήματα της κλιματικής κρίσης τα οποία, είναι εξαιρετικά πιθανά», τόνισε και έκανε αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ειδική μνεία, έκανε ο ΥΠΑΑΤ στις προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης. «Κάνουμε άλματα γνώσης», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την αναβάθμιση της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς.

Αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση των αγροτικών τμημάτων στα επιμελητήρια, σημειώνοντας «ανοίγουμε οργανωμένα τις πόρτες στο επιχειρείν, στην κοινωνία του πρωτογενούς τομέα, ενώ παράλληλα χτίζουμε ένα σύγχρονο, πλούσιο σε πληροφορίες και στοιχεία Μητρώο Επαγγελματιών Αγροτών, Κτηνοτρόφων, Μελισσοκόμων και Αλιέων».

Στα εγκαίνια ήταν παρόντες η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Μαρία Παναγιώτου, ο υπουργός Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων και Δικαιωμάτων Ζώων της Μάλτας, Άντον Ρεφάλο, ο υφυπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας, Ντεγιάν Στράτεβ, και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας, FAO, των Ηνωμένων Εθνών, Μαουρίτσιο Μαρτίνα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ, Γεώργιος Κεφαλάς και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος Τζήκας.

