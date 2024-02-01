Ποιες παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών ζητάει ο Μακρόν από την ΕΕ

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα τη λήψη σειράς ευρωπαϊκών μέτρων υπέρ των αγροτών, οι οποίοι διαδηλώνουν σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως "απτές" απλοποιήσεις της ΚΑΠ και μια ειδική υγειονομική δύναμη για να "αποφευχθεί" ο "αθέμιτος ανταγωνισμός" μεταξύ των κρατών μελών.

"Ένας ευρωπαϊκός αγώνας πρέπει να γίνει", "χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή και πιο πρακτική Ευρώπη για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών μας" και τη "δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

"Όχι, η Ευρώπη δεν κωφεύει. Ναι, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Ναι, έχουμε τα μέσα να την αντιμετωπίσουμε", δήλωσε την ώρα που το μεγαλύτερο αγροτικό συνδικάτο στη Γαλλία, το FNSEA, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι "κωφεύει" απέναντι στις προσδοκίες και τα αιτήματα των αγροτών.

Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε συγκεκριμένα τη "σύσταση μιας ευρωπαϊκής δύναμης ελέγχου της υγείας και της γεωργίας" ώστε να εξακριβώνεται ότι οι "ευρωπαϊκοί κανόνες" εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο, με "ομοιογενείς ελέγχους".

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει "σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράκαμψη" των κανόνων "από τα μεγάλα ευρωπαϊκά αγοραστικά κέντρα", δήλωσε επίσης ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, η κυβέρνηση του οποίου ανακοίνωσε πολλά μέτρα για να τεθεί τέλος στο μεγάλο κίνημα οργής των αγροτών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε "συγκεκριμένες και απτές απλουστεύσεις ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου" υπέρ των αγροτών.

Επίσης, ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Γκαμπριέλ Ατάλ να εφαρμόσει συγκεκριμένες "απαντήσεις" υπέρ της απλούστευσης "το αργότερο για την Αγροτική Έκθεση", μια μεγάλη ετήσια συνάντηση του αγροτικού κόσμου στο Παρίσι, την οποία θα εγκαινιάσει στις 24 Φεβρουαρίου.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται για να σταματήσουν οι μαζικές εισαγωγές πουλερικών, ζάχαρης και αυγών από την Ουκρανία θα επεκταθούν και στα δημητριακά -- βασικό αίτημα της γαλλικής βιομηχανίας δημητριακών.

Αυτός ο "ενισχυμένος μηχανισμός προστασίας" θα επιτρέπει μια "παρέμβαση" σε περίπτωση αποσταθεροποίησης των τιμών εντός της ΕΕ, με τελωνειακούς δασμούς πέρα από ορισμένα "ανώτατα όρια".

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε επίσης ικανοποίηση που φρόντισε ώστε η αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των λατινοαμερικανικών χωρών της Mercosur να μην "συναφθεί βιαστικά όπως κάποιοι απείλησαν να κάνουν", "γιατί υψώσαμε τις φωνές μας, γιατί δείξαμε ανακολουθίες".

Πηγή: skai.gr

