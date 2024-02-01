Τον προβληματισμό του, για την δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Διονύσης Τεμπονέρας καθώς επίσης και για την απουσία των δυνάμεων του κόμματος από τις κινηματικές πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για την πορεία του προσυνεδριακού διαλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τεμπονέρας ανέφερε ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, ότι χρειαζόμαστε αλλαγή στρατηγικής και εξήγησε: Απαιτείται άμεση κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, εξωστρεφής δράση εκτός των κομματικών οργανώσεων με ανοιχτές εκδηλώσεις σε συνεργασία με πρωτοβουλίες πολιτών, ανάκτηση της αξιοπιστίας που δεν εξασφαλίζεται με αμφίσημες θέσεις (νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, θέση για τα εξοπλιστικά, νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επιστολική ψήφος) και αξιοποίηση όλων των στελεχών με διάθεση συμπερίληψης».

Υπογράμμισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι τουλάχιστον δεύτερος στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές και ότι στόχος αντικειμενικός είναι η διατήρηση της κυβερνητικής προοπτικής, έστω και από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «το κόμμα φαίνεται να χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μην εμφανίζει εικόνα συντεταγμένου πολιτικού φορέα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον προσυνεδριακό διάλογο λέγοντας ότι εξελίσσεται με πολύ χαμηλή συμμετοχή των μελών, καθώς επίσης ότι «απουσιάζει η αρθρογραφία, οι εκδηλώσεις προβληματισμού, η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των υπολοίπων κομμάτων του προοδευτικού χώρου».

Ο Γιάννης Ραγκούσης από την πλευρά του ανέφερε: «Είναι απολύτως συνετή και υπεύθυνη η αρχική τοποθέτησή μας στα αμυντικά θέματα για τα F-35». Σημείωσε ακόμη ότι «πρέπει να υπάρξει αυστηρή κοστολόγηση εξαγγελιών μας» και χαρακτήρισε «λάθος την καταψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο». Τέλος, ανέφερε ότι «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ως μέλος του κόμματος ο πρώην δήμαρχος Ιάσμου».

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος στην δική του τοποθέτηση ανέφερε: «Πρέπει να υπάρχει κοστολόγηση θέσεών μας και προτεραιοποίηση. Είμαστε κόμμα διακυβέρνησης».

Για τις περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα εξέφρασε την διαφωνία του «με το να είναι η Λάρισα το στρατηγείο αυτής της υπόθεσης. Γιατί να εμπλακούμε σε αυτό τον βαθμό και γιατί εμείς να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια επιλογή που είναι απέναντι με την διαχρονική στάση της χώρας μας; Διαφωνώ επίσης με μια νέα κούρσα εξοπλισμών χωρίς όριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

