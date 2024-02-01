«Σήμα κινδύνου» για το αγροτικό ζήτημα εξέπεμψαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη σημερινή συζήτηση που έγινε στη Βουλή με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά. Βουλευτές μέλη των επιτροπών που συνεδρίασαν σήμερα στην προγραμματισμένη ενημέρωση από τον κ. Σχοινά, αναφέρθηκαν εμφατικά και στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και στο δημογραφικό, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τις αναγκαίες αποφάσεις. Στην ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις είχε συνηγορήσει νωρίτερα και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά και ο Μαργαρίτης Σχοινάς που αναγνώρισε ότι υπάρχει μια ομολογημένη δυσκολία που επιβλήθηκε στον αγροτικό κόσμο, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

«Αυτό πρέπει να το ελαφρύνουμε. Ξεκινήσαμε από χθες. Αναθεωρήσαμε όλους τους στόχους της αγρανάπαυσης. Η αγρανάπαυση, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, αποτελεί παρελθόν. Οι εκτάσεις αυτές θα καλλιεργούνται», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκαθάρισε όμως, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η πράσινη μετάβαση. Στις αγροτικές κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναφέρθηκαν οι εισηγητές των κομμάτων αλλά και μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνεδρίασαν.

«Προέρχομαι από τη Θεσσαλία που επλήγη, την οποία επισκεφθήκατε - και σας τιμάει αυτό. Τα πράγματα είναι πλέον πολύ σοβαρά, ακόμα και αν έχουμε αναστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε αυτή τη φάση», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος. «Οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, να ξέρετε ότι το αγροτικό ζήτημα έρχεται με φόρα από το μέλλον, το τροφοδοτεί η επερχόμενη διατροφική κρίση, και λόγω της αύξησης πληθυσμού και λόγω της κλιματικής κρίσης, και για όλους τους λόγους τους οποίους αναλύετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε, αν θέλουμε να επιζήσουμε. Θα σας παρακαλούσα να μεταφέρετε στην Κομισιόν, να ανασταλούν τουλάχιστον για τρία χρόνια αυτές οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των αγροτών, να ενημερωθούν οι αγρότες μας, να προσαρμοστούν ομαλά. Εγώ δεν συζητώ μόνο για τους Έλληνες», είπε ο κ. Μπουκώρος και πρόσθεσε: «Δεν μπορούν οι αγρότες μας να αντέξουν με αυτό το κόστος παραγωγής. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες να έχουν transit πετρέλαιο και να μην τα έχουν οι αγρότες οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Έλληνες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σχήματα περιβαλλοντικά, να παράξουν ΑΠΕ, ηλεκτρισμό, ώστε να καλύψουμε τους στόχους, αφού προηγουμένως όμως δώσουμε το δικαίωμα στους αγρότες μας και στους κτηνοτρόφους μας και στους μικροεπαγγελματίες μας, για Net Metering, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής».

«Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί απειλείται το βιοτικό τους επίπεδο», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Εδώ υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, και επομένως οφείλουμε να λάβουμε πρόνοιες και τουλάχιστον για μία τριετία θα πρέπει να ανασταλούν αυτές οι πρόνοιες που υπάρχουν στην κοινή αγροτική πολιτική. Φοβούμαι κύριε αντιπρόεδρε, ότι κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε πια ευρωσκεπτικιστές, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα ιστορικά κομβικό σημείο, όπου κρίνεται η ίδια η μορφή και το μέλλον της», είπε ο κ. Χαρακόπουλος.

«Οι παραγωγοί στην Ελλάδα κυρίως, νομίζω και στην Ευρώπη - αλλά να μιλήσω για την Ελλάδα - βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες ανυπέρβλητες», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου και ζήτησε να αλλάξει το υπόδειγμα αντίληψης για τον πρωτογενή τομέα. «Πρέπει να ανέβει πολλά, πολλά σκαλοπάτια, μπροστά στις προτεραιότητες, είτε αυτό αφορά την οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά οριζόντιες πολιτικές που να άπτονται όλων των πτυχών της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα. Πηγαίνοντας συνηθισμένα ή πηγαίνοντας λίγο καλύτερα, ή λίγο χειρότερα, ή με μικρά μπαλώματα, δυστυχώς, δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε προβλήματα, διότι τα προβλήματα δεν είναι τωρινά. Η κλιματική κατάρρευση δεν θα σταματήσει και ένα πράγμα είναι η καταστροφή της Θεσσαλίας που συνιστά τεράστιο πρόβλημα για τους ανθρώπους εκεί, που ελπίζουμε να μην ξανάρθει παρόμοιο για τα επόμενα διακόσια χρόνια. Ένα δεύτερο πράγμα είναι οι παρατεταμένες ακαρπίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που και αυτές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίον καλλιεργούσαν», είπε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

