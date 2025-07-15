Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας για το περιστατικό με τον υπάλληλο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο βουλευτής της ΝΔ αιτήθηκε με υπόμνημα την άρση της ασυλίας του.

Εφόσον εγκριθεί η άρση από την Ολομέλεια, θα ελεγχθεί για τις πράξεις της διατάραξης της λειτουργίας επιχείρησης κοινής ωφέλειας, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της απειλής και της εξύβρισης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπάλληλος του αεροδρομίου είχε αποσύρει τη μήνυση του. Παράλληλα η επιτροπή εισηγείται κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας για τον Νίκο Παπαδόπουλο (πρώην βουλευτή της ΝΙΚΗΣ) για το επεισόδιο στην Εθνική Πινακοθήκη. Το αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της διατάραξης της λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατά συναυτουργία και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος, τοποθετημένων σε δημόσιο χώρο και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατά συναυτουργία. Η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να αποφασίσει τις επόμενες μέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.