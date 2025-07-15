Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Χίο, Σταύρος Μιχαηλίδης κατήγγειλε με ανάρτησή του στο Instagram πως στέλεχος της ΝΔ τον κλείδωσε σε εργοτάξιο του Δικαστικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8.20 το πρωί της Δευτέρας. Όπως περιγράφει, περνούσε από την περιοχή, πριν πάει στο πολιτικό του γραφείο στη Χίο, και βλέποντας την είσοδο του εργοταξίου ανοιχτή μπήκε στον περιβάλλοντα χώρο για να δει την πρόοδο των εργασιών, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Όμως, όταν πήγε να βγει, είδε το δράστη, που φέρεται να είναι υπεύθυνος του εργοταξίου και που σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη ανήκει στο χώρο της ΝΔ, να κλειδώνει το λουκέτο, διότι όπως του είπε, δεν επιτρέπεται η είσοδος και πως πρέπει πρώτα να ενημερώσει τον εργολάβο.

Παρά την επισήμανση του βουλευτή ότι αυτή η κίνησή του ήταν παράνομη, συνέχισε να τον κρατά κλειδωμένο, με τον βουλευτή να καλεί τελικά την αστυνομία για να τον ξεκλειδώσει. «Ο αυταρχισμός της κορυφής αυτής της κυβέρνησης έχει κατέβει μέχρι τον πάτο της ΝΔ», σχολιάζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη:

«Το ζήσαμε και αυτό, σήμερα το πρωί περίπου 08:20 πέρασα να δω την εξέλιξη σε ένα από τα έργα "της γενιάς" μας, το Δικαστικό Μέγαρο στον περιφερειακό. Μπήκα με το μηχανάκι μου από μια ορθάνοιχτη μεταλλική "πόρτα", έκανα την επίσκεψη στο ολόαδειο κτίριο που βλέπετε και φτάνοντας με το μηχανάκι μου στη μεταλλική "πόρτα" από την οποία μπήκα για να φύγω, την βρήκα κλειστή με αλυσίδα και λουκέτο και έναν συμπολίτη μας πολύ γνωστό μου και κομματικό στέλεχος της ΝΔ απέξω να μου ανακοινώνει ότι με κλείδωσε και δεν μου επιτρέπει την έξοδο διότι μπήκα παράνομα στον εργοτάξιο. Τον ρώτησα με ποια ιδιότητα με κλειδώνεις και απάντησε με εντολή του εργολάβου. Του εξήγησα ότι διαπράττει αδίκημα, ήταν ανένδοτος στο να με "απελευθερώσει". Τελικά όταν, όπως τον προειδοποίησα, κάλεσα την αστυνομία ξεκλείδωσε το λουκέτο. Αγαπητοί συμπολίτες ο αυταρχισμός της κορυφής αυτής της κυβέρνησης έχει κατέβει μέχρι τον πάτο της ΝΔ. Η ψευδαίσθηση ότι είναι παντοδύναμοι τους παρασύρει σε τέτοιες απίστευτες ενέργειες. Είναι τραμπούκοι και πλέον επικίνδυνοι. Όσο για το Δικαστικό Μέγαρο που τόσα χρόνια περιμένει ο Νομικός κόσμος της Χίου και οι πολίτες βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπετε. Σοβαντίζουν για χρόνια και πασαλείφουν την πρόσοψη γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μας παραμυθιάζουν. Τα ανεχόμαστε; Εγώ αισθάνομαι την ευθύνη της εντολής σας και δε συμβιβάζομαι, συνεχίζω για τον τόπο τη μάχη μου».



Πηγή: skai.gr

