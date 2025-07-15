Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής καταθέτουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οι κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν πως καταθέτουν πρόταση συγκρότησης προκαταρκτικής επιτροπής για το γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογεγραμμένη από 37 βουλεύτριες και βουλεύτες».

«Οι Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης πρέπει να ελεγχθούν για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να απολογηθούν για το σκάνδαλο διασπάθισης των χρημάτων του ελληνικού λαού μέσω των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει:

«Ήρθε η ώρα, να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το γαλάζιο παρακράτος, που έστησε ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του».

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Η Νέα Αριστερά ήταν το κόμμα που κατέθεσε οκτώ κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν αυτό έρθει στο φως της δημοσιότητας. Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, από το βήμα της Βουλής κατέδειξε την "πυραμίδα διαφθοράς" που η κορυφή της βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και φτάνει σε κάθε γραφείο πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχε στην πρωτοφανή αυτή διασπάθιση δημοσίου χρήματος με στόχο την εξαγορά συνειδήσεων.

Στο έδαφος αυτό, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εργάστηκε για τη διαμόρφωση κοινής πρότασης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με έναν και μόνο στόχο: την πλήρη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη. Σήμερα, καταθέτουμε κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που βασίζεται στα συγκλονιστικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2019-2024.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μετά την προκλητική πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με αφετηρία το μακρινό 1998. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό υπό το βάρος των αποκαλύψεων, σπαράσσεται από εσωτερικές αντιθέσεις με μόνο στόχο τη μετάθεση της ευθύνης και πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει μέσα από τη την επίκληση των «διαχρονικών κρατικών παθογενειών». Θα αποτύχει. Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σαφής: αφορά τα χρόνια του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη και υποδεικνύει την ύπαρξη μιας «εγκληματικής οργάνωσης» εντός της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, η μόνη συνεπής επιλογή αυτή τη στιγμή είναι η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Για να πέσει φως στη σκοτεινή πυραμίδα της διαφθοράς».

Πηγή: skai.gr

