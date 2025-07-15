ΠΑΣΟΚ: Αποφασίζει η ΚΟ για Προανακρική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέσω τηλεδιάσκεψης, από τις 11:00, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συζητάει και αποφασίζει την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής καταθέτουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε μια μοναχική πορεία και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναλυτικότερα ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε μια μοναχική πορεία και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εμείς με την πρόταση που καταθέσαμε σήμερα, η οποία συνυπογράφεται και από όλη την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, αποδεικνύουμε ότι υπάρχει τρόπος συνεργασιών και καθαρών λύσεων απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.

Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κ. Ανδρουλάκη να υποστηρίξει την πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά, η οποία αποτυπώνει πλήρως και τεκμηριωμένα όλο το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο με τις «γαλάζιες ακρίδες».

Έτσι δίνουμε απάντηση στη δεξιά. Με συγκεκριμένες προτάσεις και με συνεργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

