Απέσυρε τη μήνυση ο υπάλληλος του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» που είχε υποβάλει κατά του Λευτέρη Αυγενάκη, αναφέροντας στην αίτησή του πως επρόκειτο για ένα σύνηθες περιστατικό, που πήρε μεγάλες διαστάσεις από τα ΜΜΕ.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η δικηγόρος του υπαλλήλου, Ελένη Σαμαρειτάκη, η αίτηση ανάκλησης υποβλήθηκε ήδη από την περασμένη Παρασκευή 12 Ιουλίου στο Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα και οδεύει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από όπου είχε διαταχθεί η προκαταρκτική εξέταση.

Όπως έγινε γνωστό μέσω των δικηγόρων του υπαλλήλου, ο ίδιος προέβη στην ακόλουθη δήλωση που συνοδεύει το αίτημα ανάκλησης:

«Εκείνη την ημέρα ήμουν gate agent στην πτήση για Ηράκλειο Κρήτης και ένας επιβάτης καθυστέρησε με αποτέλεσμα να χάσει την πτήση του.

Ο επιβάτης ήταν ο κ. Αυγενάκης τον οποίον δεν γνώριζα προσωπικά. Το ατυχές περιστατικό, το οποίο είναι σύνηθες για τους εργαζόμενους του αεροδρομίου, πήρε μεγάλες διαστάσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με πολλές ανακρίβειες και υπερβολές. Το περιστατικό δεν συνέβη με τον τρόπο που παρουσίασαν τα Μέσα.

Ήταν ένταση της στιγμής στο πλαίσιο παρεξήγησης. Έτσι μετά και την ειλικρινή συγγνώμη του ίδιου του κ. Αυγενάκη, το συμβάν έχει λήξει και δεν τίθεται κανένα ζήτημα μεταξύ μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία μου Gold Air Handling, για τη στήριξη»



Πηγή: skai.gr

