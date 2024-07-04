Της Πηνελόπης Γκάλιου

Οι παραινέσεις και οι προειδοποιήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ουκ ολίγες φορές το τελευταίο διάστημα προς τους υπουργούς και τα στελέχη της ΝΔ, ότι δεν θα ανεχτεί συμπεριφορές ανάρμοστες και αλαζονικές, ήταν βέβαιο, για όσους γνωρίζουν καλά τον πρωθυπουργό, πως δεν ήταν «γράμμα κενό» και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα – όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές στην περίπτωση του Λευτέρη Αυγενάκη και το επεισόδιο που είχε ο πρώην – πλέον- βουλευτής της ΝΔ, στο αεροδρόμιο, διαπληκτιζόμενος και βιαιοπραγώντας εναντίον ενός υπαλλήλου.

Με τη γνωστοποίηση του περιστατικού στο Μέγαρο Μαξίμου, τα αντανακλαστικά εργοποιήθηκαν άμεσα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ιδιαιτέρως ενοχλημένο και οργισμένο να παραπέμπει τον βουλευτή Ηρακλείου για διαγραφή. Το στίγμα των προθέσεων του πρωθυπουργού είχε δώσει από πολύ νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Για τις περιπτώσεις της απόδοσης του κυβερνητικού έργου μπορεί να δίνεται χρόνος, αλλά σε περιπτώσεις συμπεριφορών, αυτές κρίνονται ακαριαία και λογικές "ξέρεις ποιος είμαι εγώ", δεν γίνονται αποδεκτές» είπε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για το τι θα επακολουθούσε. «Σε θέματα συμπεριφοράς ο Πρωθυπουργός δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του» ήταν, επίσης, το σχόλιο κυβερνητικών πηγών, φωτογραφίζοντας τις εξελίξεις που έπονταν του επεισοδίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απόφαση του πρωθυπουργού ελήφθη ακαριαία, από τη στιγμή που είδε το βίντεο, το οποίο έκανε το γύρο των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εισπράττοντας την οργή των θεατών του.

Με δεδομένο δε, την εμφατική προειδοποίηση του πρωθυπουργού, στο παρελθόν αλλά και τελευταία πριν από τις κάλπες των ευρωεκλογών, για καμία ανοχή στην αλαζονεία, η διαγραφή θεωρείτο βέβαιη καθώς στην συγκεκριμένη περίπτωση του Λευτέρη Αυγενάκη, υπήρχαν και αποδείξεις, οι οποίες μάλιστα δεν αφορούσαν μόνο αλαζονική συμπεριφορά, αλλά και επιθετική ενέργεια ενός πολιτικού στελέχους της παράταξής του, η οποία δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη και χωρίς τις δέουσες συνέπειες. Κατοπιν όλων αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ της επίσκεψής του στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Ρέντη και το Υπουργείο Υγείας, έδωσε εντολή να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο κ. Αυγενάκης να οδηγηθεί στην έξοδο από το κόμμα το ταχύτερο δυνατό.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η οργή του πρωθυπουργού μεγιστοποιήθηκε επιπλέον από το γεγονός ότι την ώρα που ο ίδιος δίνει τη «μάχη της καθημερινότητας» σκύβοντας πάνω από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πολίτη, και ενώ χθες συνεχίζοντας τις «αυτοψίες» βρέθηκε στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ για να έχει προσωπική άποψη για τα προβλήματα στις συγκοινωνίες και να επικοινωνήσει τις κυβερνητικές πολιτικές προς επίλυσή τους, προέκυψε η υπόθεση Αυγενάκη να θολώσει αυτή την προσπάθεια.

Και ενώ ήδη με το δημοσιοποιημένο βίντεο στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ληφθεί οι αποφάσεις, παρόλα αυτά διεξαγόταν μία παράλληλα αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων και για επιπλέον καταγγελίες εις βάρος του Λευτέρη Αυγενάκη, σύμφωνα με τις οποίες εκτός από το επεισόδιο με τον υπάλληλο του αεροδρομίου, φέρεται να απείλησε και έναν δόκιμο αστυνομικό με δυσμενή μετάθεση, όταν έσπευσε στο σημείο του θερμού επεισοδίου. Όλες οι καταγγελίες έχουν γίνει από μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Εμπορίου και Υπηρεσιών. «Όταν ζήτησαν οι συνάδελφοι την παρουσία της αστυνομίας, ένας συνάδελφος αστυνομικός ο οποίος ήταν δόκιμος απ' ό,τι μάθαμε μετά, τον πλησίασε και του ζήτησε εξηγήσεις για όλο αυτό το πράγμα, του είπε μην με ακουμπάς, έχω βουλευτική ασυλία και κοίταξε γιατί θα σε πάω μακριά εγώ», περιέγραψε στον ΣΚΑΙ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Διαμάντης.

Εκτός από τη διαγραφή του από την Κ.Ο της ΝΔ, ο βουλευτής Ηρακλείου, υπέστη και τις κοινοβουλευτικές κυρώσεις που επισύρουν τέτοιες συμπεριφορές. Σύμφωνα με τη μομφή που του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής για ανάρμοστη συμπεριφορά καταφρόνησης του Συντάγματος και των πολιτειακών θεσμών, του επιβλήθηκε 15ήμερος αποκλεισμός από τις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Ωστόσο, ο κ. Αυγενάκης παραμένει βουλευτής καθώς παρά τη διαγραφή, κράτησε τη βουλευτική του έδρα, παραμένοντας ανεξάρτητος, πλέον, βουλευτής Ηρακλείου.

Συνέχεια έπεται και στη Δικαιοσύνη μετά την μήνυση που υπέβαλε στον κ. Αυγενάκη για εξύβριση και απειλή, χθες βράδυ, ο υπάλληλος με τον οποίο διαπληκτίστηκε στο αεροδρόμιο. Όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος ο βουλευτής, εφόσον ο υπάλληλος κινηθεί εναντίον του θα ζητήσει ο ίδιος την άρση ασυλίας του προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση υπήρξε και παρέμβαση του εισαγγελέα και ειδικότερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία τα αδικήματα που θα διερευνηθούν μεταξύ άλλων είναι:

-Βία κατά υπαλλήλου

-Διατάραξη λειτουργίας κοινωφελούς επιχείρησης

-Παράνομη βία

-Φθορά πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού οφέλους

