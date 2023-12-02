Αχτσιόγλου κατά του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια: Η προστασία που δίνεται στους ευάλωτους είναι για το θεαθήναι

Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ άσκησε η ανεξάρτητη βουλευτής Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη συζήτηση στη βουλή του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια.

Στη πρώτη της ομιλία από το βήμα της Ολομέλειας μετά την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Αχτσιόγλου επιτέθηκε μονόπλευρα στη ΝΔ κατηγορώντας την ότι επιμένει στην επιβλαβή στρατηγική της επιλογή, η οποία οδήγησε στη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας από λαϊκά και μεσαία στρώματα της χώρας προς funds του εξωτερικού.

«Το 2023 σημειώνεται ρεκόρ πλειστηριασμών 15ετίας. Πάνω από 65.000 είναι οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα στην οποία οδήγησε η στρατηγική επιλογή που κάνατε για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους», ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου.

«Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, τα τελευταία τρία χρόνια τα πράγματα εξελίχθηκαν με πολύ χειρότερο τρόπο και από το σενάριο που είχε προβλέψει τότε η αντιπολίτευση, όταν έκρουε τότε τον κώδωνα του κινδύνου για αυτό που επρόκειτο να συμβεί. Τι συνέβη δηλαδή; Τα τελευταία δυόμιση χρόνια οι δανειολήπτες έχουν βρεθεί σε ένα εκτεταμένο κύμα πλειστηριασμών, και πρώτης κατοικίας, σε funds τα οποία λειτουργούν παντελώς ανεξέλεγκτα», υποστήριξε.

Παράλληλα, διέψευσε το επιχείρημα της ΝΔ ότι το ιδιωτικό χρέος έχει μειωθεί, αντιτείνοντας ότι «τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί τουλάχιστον 40 δισεκ. ευρώ».

Όπως είπε η κ. Αχτσιόγλου, γι αυτό ευθύνεται η στρατηγική επιλογή που έκανε η ΝΔ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους η οποία έχει τρία χαρακτηριστικά:

-πρώτον: ρευστοποίηση περιουσιών και γενικευμένες πτωχεύσεις ως το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους,

-δεύτερον: καμία προστασία της πρώτης κατοικίας, υπό την έννοια ότι κανένας πολίτης που οφείλει δεν παραμένει κύριος ιδιοκτήτης του σπιτιού του, και

-τρίτον: οι μεταβιβάσεις των δανείων από τις τράπεζες στα funds διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του 2003 στο οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης, πριν από την αναγκαστική εκτέλεση.

Επικριτική ήταν η κ. Αχτσιόγλου και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.

«Μόλις 10.000 ρυθμίσεις έχουν γίνει, αυτό σημαίνει ποσοστιαία σε επίπεδο χρεών, ότι από τα 90 δισεκατομμύρια περίπου των κόκκινων δανείων, μόλις 3,5 δισεκ. ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες έχουν ρυθμιστεί. Αυτό δεν είναι ούτε ένα 4% και τα funds ελέγχουν πλέον με εμπράγματες εξασφαλίσεις περίπου 700.000 ακίνητα στη χώρα», ανέφερε και συνέχισε: «Η περίμετρος την οποία χαράζετε με τα εισοδήματα των 7.000 ευρώ είναι για το θεαθήναι, δεν είναι για ουσιώδη προστασία. Και είναι τόσο στενή που ο άνεργος με το μηδενικό εισόδημα δεν υπάγεται πια στην ευαλωτότητα και δεν θα προστατευτεί».

«Η προστασία που δίνεται στους ευάλωτους είναι για το θεαθήναι. Η συντριπτική πλειονότητα λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων παραμένει εκτός προστασίας και ουσιαστικά από αύριο θα αντιμετωπίζουν με την ίδια ένταση ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή την απειλή των πλειστηριασμών των πρώτων κατοικιών. Και με το παρόν νομοσχέδιο εξακολουθείτε και επιμένετε στην ίδια μεθοδολογία, στην ίδια κοινωνικά επιβλαβή στρατηγική να εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers, με την αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος», κατέληξε η κ. Αχτσιόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

