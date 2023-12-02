Πετραλιάς: Ένα μεγάλο μέρος της αναβάθμισης οφείλεται στη μείωση των κόκκινων δανείων μέσω του «Ηρακλή»

Ένα μεγάλο μέρος του αποτελέσματος της αναβάθμισης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τους τέσσερις οίκους πιστοληπτικής ικανότητας και τώρα από τον οίκο Fitch είναι η μείωση των κόκκινων δανείων που έγινε μέσω του προγράμματος "Ηρακλής", τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για την δημοσιονομική πολιτική, Θάνος Πετραλιάς. "Βεβαίως έγινε και λόγω της βελτίωσης της Οικονομίας, αλλά η μεγάλη μείωση έγινε μέσω του προγράμματος Ηρακλής", είπε ο κ. Πετραλιάς κλείνοντας απόψε την συζήτηση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια στην Ολομέλεια της Βουλής και σημείωσε ότι "αυτό είναι το τελευταίο βήμα".

Ο κ. Πετραλιάς τόνισε με έμφαση ότι "γίναμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα" και ενημέρωσε το Σώμα ότι: Ως τώρα είχαμε δώσει 18,7 δισεκ. εγγυήσεις και έχει μείνει υπόλοιπο 16,7 δισεκατομμύρια. Έχουν αποπληρωθεί δηλαδή τα 2 δισεκατομμύρια κι επίσης έχει εισπράξει το Δημόσιο 223 εκατομμύρια από την προμήθεια εγγύησης. Επίσης ενημέρωσε ότι θα δοθούν έως άλλα 2 δισεκατομμύρια, με στόχο να "πέσουν" τα κόκκινα δάνεια στο 5%.

"Παραλάβαμε κόκκινα δάνεια πάνω από το 40% και αυτήν τη στιγμή είναι 8,5% και στόχος είναι να πέσουμε γύρω στο 5% κόκκινα δάνεια. Γίναμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα", είπε χαρακτηριστικά.

Οι ρυθμίσεις

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια τονίζοντας ότι αφορούν:

- Πρώτον, τους ευάλωτους δανειολήπτες αφού καθίσταται υποχρεωτικό οι τράπεζες να αποδεχτούν την ρύθμιση, κάτι πολύ σημαντικό διότι μέχρι τώρα κάτι τέτοιο ήταν υποχρεωτικό μόνο για φορείς του Δημοσίου.

- Δεύτερον, βελτιώνεται ο αλγόριθμος για όλους τους δανειολήπτες (όχι μόνο για τους ευάλωτους).

- Τρίτον, μπαίνουν κανόνες πληροφόρησης των services, κάτι που μας αναβαθμίζει σημαντικά "διότι όντως μέχρι σήμερα ήμασταν πάρα πολύ πίσω", όπως είπε.

"Αυτά είναι τρία πολύ θετικά μέτρα που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι γίνονται προς τη θετική κατεύθυνση. Πρέπει να γίνουν κι άλλα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει αλλά ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ο πρώτος που έχει λειτουργήσει, αφού έχουν γίνει 5.000 ρυθμίσεις, όταν με τον προηγούμενο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει 2.500 ρυθμίσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργεί και τώρα επεκτείνεται κι άλλο. Πρώτη φορά βλέπουμε ένα εργαλείο που αρχίζει και λειτουργεί, πρέπει να το υποστηρίξουμε να το διευρύνουμε και να συζητήσουμε και ό,τι περαιτέρω μπορεί να γίνει", υπογράμμισε ο κ. Πετραλιάς.

Μέτρα ενίσχυσης

Ο αρμόδιος υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην τροπολογία για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης εξειδικεύοντας ότι αφορά πέντε κατηγορίες πολιτών. Θα λάβουν ποσό 420 ευρώ οικογένειες με τρία παιδιά, 630 ευρώ οικογένειες με τέσσερα παιδιά. 50% της μηνιαίας δόσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αφορά σε 202.000 συμπολίτες, ποσό το οποίο αυξάνεται 8% μόνιμα από την 1η Δεκεμβρίου. Επίδομα 200 ευρώ θα λάβουν άτομα με αναπηρία (ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ) τα οποία αυξήθηκαν επίσης μόνιμα από την 1η Μαίου του 2023. Επίδομα 150 ευρώ θα δοθεί σε ανασφάλιστους υπερήλικες οι οποίοι πήραν αύξηση από 1ης Ιανουαρίου του 2023 και θα πάρουν αύξηση και από 1η Ιανουαρίου του 2024. Άλλα 150 ευρώ θα δοθούν σε 1.026.000 συνταξιούχους, που πήραν αύξηση από 1η Ιανουαρίου του 2023 και θα πάρουν αύξηση 3% από 1η Ιανουαρίου του 2024 (430 εκ. ευρώ).

Επίσης, επιπλέον του 1.160.000 συνταξιούχων που θα πάρουν αύξηση, δίδεται και σε άλλους 740.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ακόμη προσωπική διαφορά και δεν θα λάβουν αύξηση, ποσό 200 ευρώ. Σύνολο δηλαδή 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, που αντιστοιχεί στο 70% των συνταξιούχων της χώρας, τον Δεκέμβριο θα λάβουν ενίσχυση.

"Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα μέτρα των 717 εκατομμυρίων. Ήδη οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν ξεπεράσει τις 850.000 και επιπλέον έρχονται μέτρα ενίσχυσης 1,6 δισεκ. από 1η Ιανουαρίου του 2024".

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την αύξηση των συντάξεων

Τέλος, ο κ. Πετραλιάς ανακοίνωσε ότι υπεγράφη το απόγευμα η ΚΥΑ για την αύξηση 3% των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2024, ύψους 430 εκ. ευρώ.

