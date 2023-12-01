«Η Ελληνική Αστυνομία είναι πάντα εκεί, δίπλα στον άνθρωπο, σε κάθε δύσκολη στιγμή» τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου με αφορμή την παρέμβασή της ΕΛ.ΑΣ. στην κυκλοφορία των δρόμων της Θεσσαλονίκης, για την διευκόλυνση της διακομιδής ενός 4χρονου κοριτσιού με σπασμούς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Οικονόμου:

«Η Ελληνική Αστυνομία είναι πάντα εκεί, δίπλα στον άνθρωπο, σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Καθημερινά γίνονται πολλές αντίστοιχες σωτήριες παρεμβάσεις. Όσο αυτονόητες μπορεί να θεωρούνται από κάποιους, άλλο τόσο πρέπει να επαινούνται από όλους μας.

Συγχαρητήρια στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., που με αυταπάρνηση προσφέρει τα μέγιστα στην καθημερινότητα του πολίτη.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

