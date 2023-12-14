Διαψεύδει η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου την πληροφορία ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, υπερψήφισε την αποχώρηση της Frontex από την Ελλάδα.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ που ανέβασε και τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας, έγραψε:

«Και τώρα «fake euronews» από την αντιπολίτευση. Στην «πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον Frontex με βάση τη διερευνητική έρευνα της ομάδας εργασίας της επιτροπής LIBE για τον έλεγχο του Frontex» το ΕΛΚ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το 6ο μέρος της παραγράφου 13, που ζητούσε την αποχώρηση του FRONTEX από την Ελλάδα»

«Αν η αντιπολίτευση σκοπεύει, ενόψει των ευρωεκλογών να κατασκευάζει fakenews για το Ευρωκοινοβούλιο, τουλάχιστον ας μάθει να διαβάζει σωστά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της Ολομέλειας. Για του λόγου του αληθές, δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπου φαίνεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι σύσσωμη η ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (με ελάχιστες εξαιρέσεις) καταψήφισε το 6ο μέρος της παραγράφου 13 για την αποχώρηση του FRONTEX από την Ελλάδα».



