Σκυλακάκης: Παραμύθια τα περί ιδιωτικοποίησης του νερού

Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε ιδιωτικοποίηση του νερού επανέλαβε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης, τοποθετούμενος στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του κρατικού Προϋπολογισμού 2024. Αναφερόμενος στο στόχο του υπουργείου να επενδυθούν πόροι στη μεταρρύθμιση των φορέων παροχής πόσιμου νερού - πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης - λόγω συσσώρευσης υποχρεώσεων σε μέρος αυτών, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι επιδιώκουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, ώστε να έχουμε φθηνό και καθαρό νερό, να μην κλείνουμε το μάτι στους κακοπληρωτές και να έχουμε μείωση βλαβών. Σημείωσε μάλιστα ότι, το πώς θα γίνει αυτό, θα το συζητήσουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση εξαντλητικά.

Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλος, είπε ότι η κυβέρνηση, αφού χρεοκόπησε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης, διότι τους χρέωσαν το ενεργειακό κόστος της ρήτρας αναπροσαρμογής και δεν επέτρεψαν στους δήμους να στελεχώσουν τις ΔΕΥΑ, [..] προχωρά στην εισαγωγή των ΣΔΙΤ στην διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης. «Θα μας βρείτε απέναντι» στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού, τα οποία είναι σε βάρος των αναγκών των πολιτών, σε αντίθεση ακόμα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, και υπέρ της τακτοποίησης των κολλητών σας, είπε ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για προαναγγελία ιδιωτικοποίησης του νερού «από την πίσω πόρτα» έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μ. Κατρίνης, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος μίλησε για «αρπακτικά» που ήδη συμμετέχουν στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Απαντώντας, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι τα περί ιδιωτικοποίησης του νερού ήταν ένα παραμύθι. «Δεν υπάρχει αντικείμενο όταν μιλάτε για ιδιωτικοποίηση του νερού, διότι δεν έχουμε πρόθεση να κάνουμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Προς τι αυτή η πιπίλα με το παραμύθι αυτό, εφόσον δεν έχουμε πρόθεση; Για να κινητοποιούμε ανθρώπους και να τους βλάψουμε στο τέλος;». Όπως σημείωσε «αυτό που ζητάμε να κάνουμε είναι να υπάρξει καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών νερού και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τους φορείς παροχής νερού και να κουβεντιάσουμε μαζί τους για το πώς θα το πετύχουμε. Και να εξασφαλίσουμε,[..] ότι θα επενδυθούν σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων προς το σκοπό αυτό, τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Παράλληλα, και απαντώντας σε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτα για να νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι πλέον οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ξεκάθαρα τις τιμές. «Ξέρετε κάτι; Ο ανταγωνισμός δουλεύει. Η αγορά ήδη ταρακουνιέται. Οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω» προέβλεψε ο κ. Σκυλακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

