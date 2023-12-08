Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος

Mε αιχμές κατά του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος, κάνοντας λόγο για ευτελισμό και αποσύνθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βαρεμένος είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ανακοίνωση του ονόματος της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, «Νέα Αριστερά».

Στην ανακοίνωσή του ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας αναφέρει:

«Ίσως τα πολλά λόγια να είναι περιττά όταν συμβαίνει αυτό που δεν μπορούσες να φανταστείς. Ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την νέα ηγεσία του θα οδηγούνταν στην γκρίζα ζώνη όπου συναντώνται ο ευτελισμός και η αποσύνθεση, μέσα σε ένα κλίμα ιλαρότητας ανέμελου life style».





