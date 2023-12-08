Οικονόμου για επεισόδια στου Ρέντη: Αχρεία απόπειρα επίρριψης ευθυνών στην ΕΛ.ΑΣ. από ορισμένους

Για «αχρεία απόπειρα επίρριψης ευθυνών στην ΕΛ.ΑΣ» για τα επεισόδια στου Ρέντη κάνει λόγο σε δήλωσή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Πιο αναλυτικά:

«Μετά τη δολοφονική απόπειρα κατά του 31χρονου αστυνομικού, και ενώ όλη η Ελλάδα προσεύχεται για τη ζωή του, επιχειρείται από ορισμένους μια αχρεία απόπειρα επίρριψης ευθυνών στην ΕΛ.ΑΣ., με ισχυρισμούς που προκαλούν τη λογική και το δημόσιο αίσθημα. Με αναφορές, μάλιστα, σε σκοτεινές και περίεργες εποχές της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει συστηματικά τη δουλειά της, με σεβασμό στα προβλεπόμενα από τον νόμο, ώστε να εντοπίσει τον ή τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στον 31χρονο αστυνομικό. Στην προσπάθειά της αυτή έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μου και τη στήριξή μου.

Οι στιγμές επιβάλλουν τον σεβασμό στο έργο των Αρχών και την ομόθυμη στήριξη της κοινωνίας, τόσο για να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο και για να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας άνθρωποι με δολοφονική διάθεση. Κάθε άλλη ενέργεια δυσχεραίνει και υπονομεύει το έργο των Αρχών της Πολιτείας μας και είναι σε ριζική αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα».

Πηγή: skai.gr

