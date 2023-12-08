Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς την ηγεσία του κόμματος ο Γιάννης Δραγασάκης.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο ίδιος «διαφωνεί πλήρως με την πορεία του κόμματος υπό την νέα ηγεσία και για το λόγο αυτό δεν παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής», ωστόσο διευκρινίζει πως παραμένει μέλος του κόμματος.

Το κείμενο παραίτησης από την ΚΕ του Δραγασάκη:

«…η πλήρης διαφωνία μου με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό τη νέα ηγεσία δεν μου επιτρέπει να παραμένω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Επειδή μου γίνονται διάφορες προτάσεις από μέλη του κόμματος, τα ευχαριστώ και διευκρινίζω ότι, όσο διαρκεί η παρούσα κατάσταση δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε κανένα θεσμικό όργανο, σε θεσμική κομματική λειτουργία ή δημόσια εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Φυσικά, παραμένω μέλος του και θα συνεχίσω, στο μέτρο των δυνάμεων μου, να αγωνίζομαι για τις αξίες, τις ιδέες και το ήθος της Αριστεράς μέσα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το συνημμένο κείμενο αποτελεί και μια πρώτη συμβολή μου στον προσυνεδριακό διάλογο ο οποίος ελπίζω να γίνει εν όψει του Συνεδρίου του κόμματος

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Δραγασάκης»

Πηγή: skai.gr

