Νέα Αριστερά: Το ΕΣΥ καταρρέει και η κυβέρνηση ανακαλύπτει τα απογευματινά χειρουργεία

«Το ΕΣΥ καταρρέει σε όλη την επικράτεια και αντί για γενναία επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με μαζικές προκηρύξεις μόνιμων θέσεων, με διπλασιασμό αποδοχών του προσωπικού και ουσιαστικά κίνητρα για την ένταξη και επιστημονική εξέλιξη των υγειονομικών στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση "ανακαλύπτει" τα απογευματινά χειρουργεία» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά.

Τονίζει ότι «στη χώρα που τέσσερις στους 10 πολίτες αναβάλουν την κάλυψη αναγκών υγείας γιατί δεν φτάνει το διαθέσιμο εισόδημά τους, και πάνω από το 60% των νοικοκυριών "βγάζει τον μήνα" μέχρι τη 19η μέρα, ο υπουργός Υγείας έχει το θράσος να ανακοινώνει τιμοκατάλογο για τα απογευματινά χειρουργεία». Σχολιάζει ότι «στην κρίση υποστελέχωσης του ΕΣΥ και στις ακάλυπτες ανάγκες υγείας των πολιτών, το Υπουργείο Υγείας απαντά με απογευματινά χειρουργεία για τα οποία θα (ξανα)πληρώνει ο πολίτης από 300 έως 2.000 ευρώ για να χειρουργηθεί σε δημόσιο νοσοκομείο».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι, παράλληλα, εγείρονται σειρά ερωτημάτων: «Την ώρα που ακόμη και παιδιατρικά νοσοκομεία στην πρωτεύουσα κινδυνεύουν να αναστείλουν την τακτική λειτουργία των χειρουργείων τους επειδή δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές χειρουργείου, πώς θα ανταποκριθεί το ΕΣΥ με το ίδιο προσωπικό στα απογευματινά χειρουργεία; Ποιο νοσοκομείο καλύπτει τις προϋποθέσεις για απογευματινά χειρουργεία, ποιος θα υποστηρίζει τον χειρουργό στα απογευματινά χειρουργεία όταν ήδη οι λίγοι ειδικευόμενοι γιατροί και το ελλιπές νοσηλευτικό προσωπικό είναι εργασιακά εξουθενωμένοι; Πώς θα στηριχθεί η μετεγχειρητική πορεία ενός ασθενούς το απόγευμα, όταν οι κλίνες νοσηλείας, απλής και εξειδικευμένης φροντίδας (ΜΕΘ, ΜΑΦ), δεν φτάνουν και πολλές εφημερίες στο λεκανοπέδιο ξεκινούν με ράντζα;».

Η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι «ο υπουργός Υγείας, παρά τα φορολογικά υπερέσοδα της τελευταίας διετίας και σε αντίθεση με την επιχειρηματολογία θριάμβου της κυβέρνησης για ανάπτυξη, ευημερία και ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ανέφερε χθες ότι λεφτά δεν υπάρχουν για προσλήψεις και αυξήσεις σε μισθούς στο ΕΣΥ». Σχολιάζει ως εκ τούτου ότι «προφανώς πρόκειται για συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και αντίληψη της πραγματικότητας» και πως «για τον υπουργό Υγείας δεν είναι η πρώτη φορά που όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί του, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

