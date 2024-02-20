Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Τον Ιούνιο πιθανότατα θα ξεκινήσει η δική για το δυστύχημα στα Τέμπη

Η ανάκριση για το δυστύχημα στα Τέμπη ολοκληρώνεται τις επόμενες ήμερες, μόλις σε ένα χρόνο, όταν για το Μάτι χρειάστηκαν πέντε χρόνια τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσθέτοντας ότι τον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει η δική.

Δήλωσε παράλληλα ότι με το νομοσχέδιο που άφορα τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες και έρχεται προς ψήφιση αυτή την εβδομάδα αφαιρείται από την προδικασία η ανάγκη εκδόσεως βουλεύματος με αποτέλεσμα όταν κλείσει η ανάκριση ο εισαγγελέας να οδηγήσει την υπόθεση στο ακροατήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.