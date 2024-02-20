Την επίθεση του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταδίκασε ο υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη από την επίθεση υπήρξε «κίνδυνος για το προσωπικό που παρέμενε στο κτίριο, καθώς και τους διερχόμενους πολίτες».

«Η προσπάθεια εκφοβισμού και δημιουργίας κλίματος πανικού και αναταραχής θα ήταν λάθος να συσχετιστεί, έστω και σε μικρό βαθμό, με τον αγροτικό κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Αργά το βράδυ χθες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δέχθηκε επίθεση από τον #Ρουβίκωνα, βάζοντας σε κίνδυνο το προσωπικό που παρέμενε στο κτίριο, καθώς και τους διερχόμενους πολίτες.



— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) February 20, 2024

Η ανάρτησή του

