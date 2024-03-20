«Θέλουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, όπως προβλέπει ο νόμος και η δημοκρατία» υποστήριξε μιλώντας σήμερα, Τετάρτη στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σημείωσε ότι η δικαιοσύνη έχει ανεξάρτητο ρόλο και δεν εξαιρεί κανέναν από την έρευνα και πρόσθεσε «εδώ θα είμαστε όταν έρθει η δικαιοσύνη και προβάλει κάτι συγκεκριμένο».

Τόνισε ότι τα κατηγορητήρια βγαίνουν από τους δικαστές, δε βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και μιλά αόριστα για συγκάλυψη χωρίς να το τεκμηριώνει για να κάνει παιχνίδι εντυπώσεων.

Σχετικά με την κριτική που δέχεται ο πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση επειδή δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή, δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα πορίσματα και αυτό δεν είναι πρόσχημα. Δεν είχε παραστεί ούτε στις συζητήσεις στην Ολομέλεια για τα πορίσματα που αφορούσαν τους πρώην υπουργούς κυρίους Παπαγγελόπουλο και Παππά».

Τέλος, αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «είναι αδιανόητο να γνωρίζει ένας πρύτανης πως ένας φοιτητής διαπράττει σοβαρά αδικήματα εναντίον του πανεπιστημίου, των φοιτητών, των καθηγητών, των φορολογούμενων πολιτών και να μένει ακόμα στο πανεπιστήμιο».



Πηγή: skai.gr

