Τον πρώτο ψηφιακό βοηθό ο οποίος λειτουργεί με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και θα εξυπηρετεί πολίτες που επισκέπτονται την πύλη gov.gr παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ψηφιακός βοηθός, που έχει τη μορφή chatbot και ενεργοποιείται στη δοκιμαστική μορφή του σήμερα το απόγευμα, θα βοηθά τους επισκέπτες του gov.gr να βρουν εύκολα την υπηρεσία που αναζητούν, απαντώντας σε απλές αλλά και σύνθετες ερωτήσεις τους. Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο Δημόσιο και μία από τις πρώτες ανάλογες υπηρεσίες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ειδικά στο σκέλος της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες για τη διευκόλυνσή τους και την απλοποίηση της καθημερινότητάς τους.

Στο έργο του ο νέος βοηθός θα αντλεί πληροφορίες από τον κατάλογο των 1.608 ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο gov.gr και 3.270 ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών που έχουν ενσωματωθεί στο μητρώο ΜΙΤΟΣ, προκειμένου να κατευθύνει κάθε συνομιλητή του, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί ο πολίτης για την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματός του.

«Είναι πια πολύ εντυπωσιακές οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και πιστεύω ότι με αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα αναβαθμίζουμε σημαντικά τις δυνατότητες του gov.gr, φέρνοντάς το ουσιαστικά στην εποχή του, ενδεχομένως και μπροστά από την εποχή του, όσον αφορά στην ευκολία με την οποία μπορούμε να συνομιλούμε πια με κείμενο το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε και σε μία προφορική συνομιλία και δίνοντας τη δυνατότητα στον αλγόριθμο να μας δίνει απαντήσεις οι οποίες είναι τελικά πιο εύκολα κατανοητές», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των δυνατοτήτων της νέας υπηρεσίας από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπες Υπουργέ, ότι αυτή είναι μια μηχανή η οποία μαθαίνει ανάλογα με το πόσες περισσότερες αναζητήσεις γίνονται, άρα θα ζητήσουμε την κατανόηση των χρηστών εάν ενδεχομένως τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που γίνονται στο mAIgov δεν είναι ακριβώς τα σωστά. Όσο η μηχανή εκπαιδεύεται και συμπεριλαμβάνει περισσότερα δεδομένα, τόσο πιο ακριβείς θα γίνονται οι απαντήσεις. Και νομίζω ότι είναι μία εφαρμογή η οποία μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Το ότι την αξιοποιούμε σε ένα brand τόσο ισχυρό, όπως το gov.gr, δείχνει ακριβώς ότι θέλουμε πάντα να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και να εκσυγχρονίζουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει γίνει πια αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρωτοβουλία mAIgov χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στον βοηθό να μαθαίνει μέσω των ανταλλαγών που θα έχει καθημερινά με πολίτες, με αποτέλεσμα το chatbot να βελτιώνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Στην δοκιμαστική φάση θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 240 ερωτημάτων στα ελληνικά ανά λεπτό, αριθμός που θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Όλες οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τον ψηφιακό βοηθό γίνονται ανώνυμα, δηλαδή η εφαρμογή δεν διαθέτει στοιχεία για τον πολίτη που εξυπηρετεί, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο ψηφιακός βοηθός είναι ήδη εκπαιδευμένος να μην ζητά ή δέχεται προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμών.

«Θα αναμένουμε και θα αναμένετε -φαντάζομαι- το feedback των πολιτών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βγάλουμε και την ένδειξη “beta” από εκεί και θα γίνει πλήρως λειτουργική η υπηρεσία. Και θεωρώ ότι όσο περισσότερο εξοικειώνεται και ο πολίτης με την υπηρεσία, τόσο θα αυξάνεται η χρήση της σε βάρος των κλασικών τρόπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με το gov.gr. Να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι υποστήριξαν αυτήν την εφαρμογή και με το καλό να τη δούμε να αγκαλιάζεται από τους πολίτες, με την ίδια θέρμη που αγκάλιασαν και το πρωτότυπο gov.gr», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο ψηφιακός βοηθός θα συνεισφέρει επίσης στη μεγαλύτερη εξοικείωση του μέσου πολίτη με το gov.gr και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από το κράτος, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία του 21ου αιώνα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά σήμερα την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για το Ελληνικό Δημόσιο. Το gov.gr έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και έχει συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους προς το κράτος.

Με το mAIgov, ερχόμαστε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση, αποδεικνύοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ενδυναμώνουν το κράτος και μπορούν να το κάνουν ακόμη πιο φιλικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό. Ο ψηφιακός βοηθός, θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά τους πολίτες, βοηθώντας τους να βρουν αυτό που χρειάζονται ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται, καθώς και διαδικασίες του Δημοσίου του ΜΙΤΟΣ».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Το επίκεντρο του νέου δοκιμαστικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που εγκαινιάζουμε είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Από την αρχή της εφεύρεσης όλων αυτών των γλωσσικών μοντέλων, η αξιοποίησή τους γινόταν σε επίπεδο assistance, ώστε να βοηθούν δηλαδή, σε κάθε επίπεδο, τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν.

Ακριβώς αυτός είναι και ο δικός μας στόχος, η εξυπηρέτηση του πολίτη 24 ώρες το 24ωρο για όλα τα θέματα. Σκοπός μας είναι, λοιπόν, να φέρουμε το AI chatbot στο πλαίσιο του gov.gr. Και όπως κάθε αντίστοιχο μοντέλο, όσο περισσότερο το δοκιμάσουν και το “εκπαιδεύσουν” οι πολίτες με τις ερωτήσεις τους, τόσο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό θα γίνεται».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Διευθυντής Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σπύρος Διαμάντης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.