Με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, καθώς και τους οικονομολόγους Τομά Πικετί και Γκάμπριελ Ζούκμαν, συναντήθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.



Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στην Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα επικεντρωθεί στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, στα Δυτικά Βαλκάνια και στη μετανάστευση.

Με ανάρτηση ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Φρανσουά Οκάντ τέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι αδυναμία της να παίξει αποφασιστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και ο κίνδυνος της Ακροδεξιάς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Αξιοποιώντας την ευκαιρία της παρουσίας μου στο Παρίσι για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, συναντήθηκα χθες και σήμερα με παλιούς φίλους αλλά και με μελλοντικούς πρωταγωνιστές.

Με τον François Hollande αντάλλαξα απόψεις για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, την αδυναμία της να παίξει αποφασιστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην κρίση ασφάλειας, στην αύξηση των ανισοτήτων αλλά και στην κλιματική κρίση.

Μιλήσαμε εκτενώς για τον κίνδυνο της Ακροδεξιάς, την πιθανότητα εκλογής της Le Pen στη Γαλλία, αλλά και για την ανάγκη να ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις για να την αποτρέψουν.

Χθες είχα τη χαρά να συναντηθώ εκ νέου με έναν ακόμη φίλο, που τα βιβλία του αποτελούν σημείο αναφοράς της σύγχρονης προοδευτικής διανόησης, τον Thomas Piketty. Και προφανώς αντικείμενο της συζήτησής μας ήταν η διεύρυνση των ανισοτήτων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Και το κρίσιμο θέμα: Πώς μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην αναδιανομή του πλούτου και θα δώσουν τη δυνατότητα ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους, με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς μιας χώρας με πολύ υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα.

Μια κρίσιμη αναζήτηση που συμφωνήσαμε να την προχωρήσουμε σε βάθος.

Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω και αρκετούς μελλοντικούς πρωταγωνιστές.

Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές στο forum '"Académie des Futurs Leaders", μια πλατφόρμα στήριξης των προοδευτικών "ηγετών του μέλλοντος".

Νέοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται: στον αγώνα για δικαιώματα γυναικών και LGBT+, στο αντιρατσιστικό κίνημα, στον συνδικαλιστικό χώρο, στην προστασία δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης καθώς και στον τομέα πολιτικής στρατηγικής σε προοδευτικά κόμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, μίλησα για τη προσωπική μου εμπειρία από τη συμμετοχή μου στα κινήματα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης για μια άλλη "κοινωνική Ευρώπη", και μετά, στη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Ανταλλάξαμε απόψεις για τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε σε κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο απέναντι στην προσπάθεια των δυνάμεων της Ακροδεξιάς να επιβάλλουν την ηγεμονία τους.

