ΣΥΡΙΖΑ για οπαδική βία: Τα μέτρα θα κριθούν στην εφαρμογή από την αποτελεσματικότητά τους

«Μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τον περιορισμό της οπαδικής βίας, κάποια από τα οποία πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και κρίνονται ως αυτονόητα, εισερχόμαστε στην πιο δύσκολη φάση για την κυβέρνηση, στο απαιτητικό πεδίο της εφαρμογής και του αποτελέσματος, όπου τελικά κρίνονται όλα και όλοι», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η κυβέρνηση έχει προηγούμενο στην αναποτελεσματικότητα και στον συγκεκριμένο τομέα. Ανακοινώνει ξανά και ξανά μέτρα, και μετράει αποτυχίες, οι οποίες, δυστυχώς, αφορούν χαμένες ανθρώπινες ζωές και τραγωδίες. Σ’ αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος. Υπενθυμίζουμε τις δολοφονίες του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσουρή, οι οποίες μάλιστα έγιναν εκτός γηπέδων, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ευρύτερης παρέμβασης στα ζητήματα της οπαδικής βίας».

«Το ότι η οπαδική βία είναι σύνθετο πρόβλημα αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, αλλά από αυτή ακριβώς την παροδοχή προκύπτει και η ανάγκη για συγκρούσεις με παγιωμένες αντιλήψεις και με συμφέροντα, κάτι που με τη σειρά του απαιτεί τον σχεδιασμό μιας ολιστικής πολιτικής παρέμβασης, αφού προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση με τους φορείς του αθλητισμού και με την κοινωνία», συμπληρώνουν οι πηγές της Κουμουνδούρου.

«Είναι εμφανές ότι, δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση και το σθένος για κάτι περισσότερο από τον επικοινωνιακό χειρισμό. Επικαλείται το δόγμα «Τάξη και Ασφάλεια», αλλά στην πράξη τα έχει κάνει μπάχαλο. Η ανασφάλεια είναι διάχυτη, η εγκληματικότητα επεκτείνεται και τμήμα της νεολαίας μας μοιάζει ανυπεράσπιστο απέναντι στις χειρότερες επιρροές», συμπληρώνουν.

«Οι κυβερνητικές ασκήσεις επί χάρτου δεν αρκούν. Η κυβέρνηση, εξάλλου, επέλεξε με τις διοργανώσεις κεκλεισμένων των θυρών να τιμωρήσει το σύνολο των αθλητών, των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων, των εργαζομένων στον αθλητισμό και συνολικά τον υγιή αθλητισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν σταματά εδώ. Θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την υιοθέτηση ενός συνολικού πλαισίου μέτρων που θα αντιμετωπίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Όχι άλλες βαρύγδουπες δηλώσεις, όχι άλλες συσκέψεις επί συσκέψεων με δήθεν σκυθρωπά και προβληματισμένα κυβερνητικά στελεχη, που δεν οδηγούν πουθενά. Οι πολίτες περιμένουν αποτελέσματα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ διαθέτει την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα».



