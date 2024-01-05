Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που διέψευσε ότι το 2019 είχε προταθεί στον Στέφανο Κασσελάκη να συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της Παρασκευής. Ο τέως υφυπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Διαματάρης ανέφερε επίσης ότι «είναι απολύτως αναληθές ότι πρότεινα στον Στέφανο Κασσελάκη εκ μέρους του Μητσοτάκη να γίνει υπουργός».



«Όσες ύβρεις και χαρακτηρισμούς κι αν εκτοξεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αλήθεια είναι επίμονη και δεν μπορεί να κρυφτεί αναφέρουν» στην Κουμουνδούρου.



Επειδή τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα:

Θα μας απαντήσουν επιτέλους αν ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει ή όχι προσωπικά τη βοήθεια του κ. Κασσελάκη για οικογενειακά του ζητήματα, εκφράζοντάς του επανειλημμένως την εκτίμησή του;

Ενημερώθηκε τελικά ο κ. Μαρινάκης ποιο ήταν το Υπουργείο που προτάθηκε στον κ. Κασσελάκη πριν από τις εκλογές του 2019;



Είναι ενδιαφέρον ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά σε δημοσιογραφική ερώτηση ότι «δεν έχει υπάρξει ποτέ προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Στέφανο Κασσελάκη». Επιμένει σε αυτό;



Είναι προφανές ότι η πρωινή γραμμή περί «fake news» έχει πάει περίπατο, όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μητσοτάκης βάζει τον κ. Μαρινάκη να κάνει πολύ βρόμικη δουλειά, παραμονή των Θεοφανείων».

Πηγή: skai.gr

