Σε μια εποχή όπου όλα θα λειτουργούν σε επαγγελματικά πλαίσια θέλει να περάσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο κ. Κασσελάκης έχει διαμηνύσει στους συνεργάτες του ότι θέλει όλα να δουλεύουν επαγγελματικά, καθώς στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται ότι μεγάλο πρόβλημά του ήταν πάντοτε η κακοφωνία, πολλές φορές και η πολυφωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Αντώνη Αντζολέτου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών με την οποία θα συνεννοούνται βουλευτές και στελέχη προτού προβούν σε κάποια σημαντική ανάρτηση. Έτσι με το «φίλτρο» αυτό, και το κόμμα θα είναι ενημερωμένο, και θα αποφεύγονται οι «κακοτοπιές», αλλά και οι ίδιες οι αναρτήσεις θα είναι πιο ελκυστικές.

Πάντως, καλά πληροφορημένες πηγές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για λογοκρισία, αλλά απλώς για έναν μηχανισμό που ουσιαστικά θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή όλων.

Κλίνατε επί Κεντροαριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Σε ό,τι αφορά την παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα στελεχών θα εισηγηθούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πει τι κόμμα είναι, δηλαδή αν είναι κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ή κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση ενόψει του συνεδρίου για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να «μετακομίσει» από τα Αριστερά προς το Κέντρο.

