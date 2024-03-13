Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε ομιλία του βράδυ της Τετάρτης, στην Αταλάντη σε εκδήλωση των ΚΟ Λοκρίδας του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στους «πολύμορφους, ελπιδοφόρους, συντονισμένους κοινούς αγώνες της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, της νεολαίας και των συνταξιούχων» και κάλεσε σε διατήρηση αυτής της ενότητας σαν «κόρη οφθαλμού» και στη διεύρυνσή της.

«Είμαστε εδώ, με τις δυνάμεις μας, τις Οργανώσεις μας, με στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, με εμένα προσωπικά ως Γενικό Γραμματέα σε κάθε καμπή των αγώνων σας. Γιατί οι αγώνες σας είναι και δικοί μας αγώνες. Και έτσι υποσχόμαστε να συνεχίσουμε» πρόσθεσε.

«Η Λοκρίδα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχει η χώρα μας, για το ποιος πληρώνει τις συνέπειες των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών που εφάρμοσαν ή υπερασπίζονται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με γνώμονα το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας, στη συνέχεια, «εμβληματική ως προς αυτό είναι φυσικά η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. Και εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα που έχει ιστορία».

Αφιέρωσε, μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε όσα προηγήθηκαν και στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στη ΛΑΡΚΟ, σημειώνοντας ότι «σήμερα η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ εξαρτάται, επί της ουσίας, από το αποτέλεσμα που θα έχει ο καυγάς μεταξύ των τμημάτων του κεφαλαίου, που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον πλούτο της. Οι διαγωνισμοί έγιναν, όπως ακριβώς προέβλεπε το σχέδιο της ΕΕ, με το οποίο έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο και την Βουλή, πλην του ΚΚΕ».

«Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει εδώ και τώρα με σοβαρότητα. Έχει διασφαλίσει την επαναλειτουργία και την ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ;» είπε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να μαραζώσει η Λοκρίδα, να πνιγεί στην ανεργία. Η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στις 31 Μαρτίου, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε κάθε περίπτωση, η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, είναι κόκκινη γραμμή».

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, ο λαός της Λοκρίδας, δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους κουβέντα. Δεν είναι μόνοι τους. Σύμμαχο έχουν όλη την εργατική τάξη της χώρας. Αυτός ο αγώνας θα φτάσει μέχρι η τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ να καπνίσει ξανά και το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους και σήμερα και αύριο και πάντα» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ανέφερε ότι «η ρίζα των προβλημάτων και για τους εργαζόμενους στις άλλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στη Λοκρίδα είναι η πολιτική της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων και κομμάτων που υπερασπίζονται την ΕΕ».

Είπε, ακόμα, ότι οι συνέπειες της πολιτικής της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων στο λαό της περιοχής είναι εμφανείς στην αγροτική παραγωγή, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν συνολικά στη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

«'Αλλωστε, όλοι αυτοί μαζί, η λαϊκή πλειοψηφία δηλαδή, βιώνει τα πολυάριθμα προβλήματα της καθημερινότητας, για τα οποία είναι συνένοχες όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που έχουν στηρίξει την πολιτική του κόστους - οφέλους και της εξοικονόμησης πόρων είτε στο κοινοβούλιο είτε στο ευρωκοινοβούλιο είτε στους δήμους και τις περιφέρειες» πρόσθεσε.

Κάλεσε σε ανάπτυξη διεκδικητικών αγώνων για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ζωή εργαζομένων και λαού της περιοχής, σημειώνοντας «το ΚΚΕ είναι δίπλα σας, προτείνει λύσεις και σας καλεί σε κοινή αγωνιστική συμπόρευση. Μαζί δεν θα επιτρέψουμε να μαραζώσει αυτός εδώ ο τόπος».

«Όπως μαζί δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί και το έγκλημα στα Τέμπη, γιατί κι αυτή εδώ η περιοχή θρήνησε και θρηνεί θύματα» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση του ΚΚΕ ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα» στις πτυχές του οποίου, βάσει και του Πορίσματος που κατέθεσε το ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή, αναφέρθηκε στη συνέχεια.

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «παράλληλα με την ανάπτυξη των αγώνων, απαιτείται πολιτική συμπόρευση με το ΚΚΕ για το άνοιγμα του δρόμου προς την ριζική ανατροπή αυτού του συστήματος, αυτής της εξουσίας. Του δρόμου για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, της εξουσίας της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, της αγροτιάς, των σημερινών μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων».

Αναφέρθηκε, λεπτομερειακά, στις συνδυασμένες δυνατότητες που μπορούν να ανοιχθούν για την Λοκρίδα και για όλη τη χώρα «σε μια εξουσία που γνώμονα θα έχει την κάλυψη των αναγκών των πολλών», σημειώνοντας ότι «σήμερα δεν αξιοποιούνται οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών γιατί το βασικό εμπόδιο είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων, των αστικών κομμάτων και της ΕΕ που υπερασπίζονται το καπιταλιστικό κέρδος».

«Γι' αυτό, προϋπόθεση για τη φιλολαϊκή αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Με εργατική εξουσία, η οποία θα ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος, είτε του ιδιωτικού είτε του κρατικού μονοπωλίου, ως κίνητρο της παραγωγής. Θα κοινωνικοποιήσει το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και αποδεσμευμένη από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, κάτω απ' τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, θα αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις με κριτήριο την λαϊκή ευημερία» υπογράμμισε, παρουσιάζοντας, συνοπτικά, τους βασικούς άξονες της πρόταση του ΚΚΕ για τη φιλολαϊκή ανάπτυξη της περιοχής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης ανάπτυξης όλης της χώρας.

Βάσει, αυτής της «πυξίδας», όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε σε κλιμάκωση των αγώνων και συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες ενώ χαρακτήρισε τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ως «πρώτης τάξης ευκαιρία» για ισχυροποίηση αυτής της συμπόρευσης.

«Είναι ευκαιρία για το λαό και τη νεολαία να δώσουν ένα γερό χαστούκι στην ΕΕ και τα κόμματα που την υπερασπίζονται, εξαπατώντας τον λαό» είπε υπενθυμίζοντας ότι το ΚΚΕ «είπε πολύ έγκαιρα την αλήθεια για την ΕΕ» και προσθέτοντας:

«Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει ο λαός μας και την αποδοκιμασία του και την αντίθεσή του και τον πόθο του για την πραγματική Ευρώπη των λαών».

Ανέφερε ότι «την πολιτική της ΕΕ συνδιαμορφώνουν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε ότι «η ενίσχυση του ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές θα δυναμώσει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής που έγινε διακριτό στις προηγούμενες εκλογικές μάχες, θα δώσει ώθηση σε κάθε εργατικό - λαϊκό αγώνα και διεκδίκηση, στις οποίες πρωτοστατεί το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις του. Δηλαδή στη μόνη πραγματική αντιπολίτευση απέναντι σ την κυβέρνηση της ΝΔ».

«Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση! Σπάμε τα δεσμά της ΕΕ!

Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του Σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών! Στην ΕΕ της σημερινής βαρβαρότητας, στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα: Πιο δυνατό ΚΚΕ - πιο μαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών!» τόνισε, καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

