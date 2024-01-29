Ανδρουλάκης: Συνεχιζόμενα κυβερνητικά λάθη έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο

Συμπαράσταση στους αγρότες και έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την στάση της στα αιτήματά τους διατύπωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «τα συνεχιζόμενα κυβερνητικά λάθη έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και τα χρέη τους αυξάνονται συνεχώς».

Σημείωσε ότι το 2023 ήταν ιστορικά η χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων από την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενώ επισήμανε ότι ο ΕΛΓΑ αδυνατεί να αποζημιώσει αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές που έχουν πάθει λόγω φυσικών καταστροφών.

«Εμείς, από την πλευρά μας, στεκόμαστε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου. Έχει χρέος, λοιπόν, η κυβέρνηση να δεχτεί τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί σε άλλη περίπτωση απαξιώνεται ο πρωτογενής τομέας και οδηγείται σε μαρασμό η ελληνική περιφέρεια» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

