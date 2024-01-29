Χατζηδάκης: Αναγκαίες οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Στην εισαγωγή ενός πλαισίου ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εντός των επόμενων μηνών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο φόρουμ με θέμα «2030: Η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας - Στρατηγική, ορόσημα, προκλήσεις» της εφημερίδας Μακεδονία και του makthes.gr.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, μέσα στο 2024 η κυβέρνηση θα φέρει έναν νέο νόμο για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, εξετάζοντας ήδη φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ. «Έχουμε διπλάσιο αριθμό επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας συγκριτικά με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, λαμβάνοντα υπόψιν τον πληθυσμό της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο επιχειρηματικότητας που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να πάει πολύ δυναμικά μπροστά. Χρειάζεται να έχουμε και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων», σημείωσε.

Ο υπουργός έδωσε για έμφαση στην ανάγκη της δημοσιονομικής σταθερότητας τονίζοντας πως «η δημοσιονομική σταθερότητα, το να μην ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε, αποτελεί φιλολαϊκή πολιτική». Επιπλέον, μίλησε για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία, οι startups και η καινοτομία που ήδη παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. «Δίνουμε έμφαση στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Αυτό κάνουν, εξάλλου, και οι ευρωπαϊκές οικονομίες που πήγαν μπροστά».

Σε ερώτηση για την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο καυσίμων ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «περάσαμε ένα νόμο σε 11 επίπεδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τώρα περνάμε από τη θεωρία στην πράξη, Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Συνεχίσουμε με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εισροών εκροών. Είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε φέτος αυτό το ζήτημα».

Ο κ. Χατζηδάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους επαγγελματίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. «Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι ορόσημο. Αν δεν προχωρήσει ένα μέρος της χρηματοδότησης από Βρυξέλλες θα σταματήσει. Το λέω για να κλείσουν τα αυτιά τους οι επιχειρηματίες σε όσους μιλάνε για καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο να μην εφαρμοστεί το μέτρο. Θα υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε. Αποτελεί υποχρέωσή μας προς την πατρίδα μας» ανέφερε.

Τέλος, ο Υπουργός σημείωσε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια, μετά τα 30 περίπου έργα που έχουν προετοιμαστεί για τη Θεσσαλονίκη, η πόλη θα ανέβει πολύ ψηλότερα. Υπενθύμισε δε την ολοκλήρωση του μετρό, το fly over, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, τα τρία νέα μουσεία, την εκμετάλλευση των στρατοπέδων και την ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία όπως υπογράμμισε θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης και θα δώσει νέα δυναμική στη Διεθνή Έκθεση.

Πηγή: skai.gr

