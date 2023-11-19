Το κλίμα της ικανοποίησης για την προοπτική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ήταν εμφανές από τα χαμόγελα και την αισιοδοξία των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κι έγινε ενθουσιώδες όταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθάρισε στην ομιλία του τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Το λέω ξεκάθαρα: Το ΠΑΣΟΚ που οραματίζομαι, το ΠΑΣΟΚ για το οποίο αγωνίζομαι, το ΠΑΣΟΚ όλων μας, δεν έχει στόχο απλά να προσπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε χειροκροτούμενος ο κ. Ανδρουλάκης. «Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής κι εμείς δεν μαζεύουμε άλμπουμ φωτογραφιών. Είμαστε εδώ για να νικήσουμε τη ΝΔ».

Επιπλέον έκανε σαφές άνοιγμα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. «Καλώ κάθε πολίτη, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να υπάρχει ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση σήμερα και ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Η συντήρηση πρέπει να αποκτήσει αξιόμαχο αντίπαλο», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί «εύκολες και ατελέσφορες συγκολλήσεις κορυφής αλλά τον δύσκολο, κοπιαστικό, στέρεο δρόμο των κοινωνικών συμμαχιών, με αρχές, αξίες και πολιτικές θέσεις. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση αλλά πάνω απ' όλα ισχυρή κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Και εργαζόμαστε για αυτό καθημερινά μέσα και έξω από τη Βουλή. Προχωράμε, λοιπόν, με επόμενο σταθμό τις ευρωεκλογές. Πάμε όλοι μαζί. Ενωμένοι. Ανανεωμένοι. Δυνατοί. Για να σηματοδοτήσουμε τη νικηφόρα πορεία μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Για μια Ελλάδα με δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία, που θα μπορεί να προσφέρει πολλές και καλές θέσεις εργασίας στη νέα γενιά, να της δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει και πάλι στον τόπο της».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αξιολογείται πια ευθέως για τα πεπραγμένα της χωρίς το άλλοθι του ΣΥΡΙΖΑ και είναι υπόλογη για τη συνεχιζόμενη μείωση των πραγματικών μισθών και εισοδημάτων, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στα τρόφιμα που καλπάζει τα τελευταία 2,5 χρόνια, για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, το πάρτι των απευθείας αναθέσεων ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ τη διετία 2021-22. «Οφείλουν εξηγήσεις στους πολίτες για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το έγκλημα στα Τέμπη, που αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση της αποτυχίας της κυβέρνησης να εκπληρώσει το βασικότερο ίσως καθήκον του κράτους: την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία, για να συγκαλύψει για μια ακόμη φορά τις ευθύνες του υπουργού και των στελεχών της «κρύφτηκε» πίσω από τις αντιευρωπαϊκές ιδεοληψίες του ΚΚΕ κι αντί να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες για παράβαση καθήκοντος και απιστία των κ.κ. Σπίρτζη και Καραμανλή, που βάσει της δικογραφίας του Ευρωπαίου Εισαγγελέα έχουν ευθύνη για τη μη υλοποίηση της τηλεδιοίκησης, θα καταλήξουμε να συζητάμε για την ιστορία των σιδηροδρόμων από το 1997».



«Δεσμευόμαστε από την κραυγή αγωνίας τους 'να μην ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών', και γι' αυτό παλεύουμε», πρόσθεσε.

Μίλησε για επιτελικά φιάσκα στη Θεσσαλία, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Ρόδο και τον Έβρο φέτος το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Για την ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ειδικότερα πως η κυβέρνηση συνεχίζει να κερδοσκοπεί απέναντι στους πολίτες και μετά από 2,5 χρόνια απαράδεκτης αδράνειας και παντελούς έλλειψης πολιτικής βούλησης άρχισαν να επιβάλλονται πρόστιμα σε πολυεθνικές. Παρατήρησε ότι οι τράπεζες, συνεχίζουν τις καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις για συναλλαγές, ενώ η αύξηση των επιτοκίων «πνίγει» νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στα δε βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, η χώρα μας είναι σημαντικά ακριβότερη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κατά 30- 50%. «Ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προστατεύσουν το εισόδημα των πολιτών από τον πληθωρισμό της απληστίας», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, την ενίσχυση του προσωπικού στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να είναι εντατικοί και συνεχείς οι έλεγχοι, και για χειραφέτηση του καταναλωτικού κινήματος μέσω της Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών, για τη δημιουργία της οποίας το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ήδη πρόταση νόμου.

Γενικότερα για τη πορεία της οικονομίας, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ποτέ κρυφή ατζέντα, και χαρακτήρισε «άδικες» τις επιθέσεις που δέχθηκε για τις φορολογικές προτάσεις που κατέθεσε προεκλογικά, αποδίδοντας τις πρώτες σε σχεδιασμό προκειμένου να μην ψηφιστεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί δήθεν φέρνει «φοροκαταιγίδα». «Δεν κλείσαμε ποτέ τα μάτια στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο τόσα χρόνια», συμπλήρωσε.

«Στον νέο αυτό κύκλο που ανοίγει σήμερα, προχωράμε μαζί, γιατί η δουλειά μας γεννάει ελπίδα και προσδοκίες, γιατί η προσπάθειά μας δημιουργεί εμπιστοσύνη προς το κόμμα μας. Η χώρα χρειάζεται γενναίες αλλαγές. Οι πολίτες διψούν για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και προοπτική. Στον νέο αυτόν κύκλο, η ευθύνη που μας βαραίνει είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και απευθύνομαι από αυτό το βήμα σε όλους τους πολίτες: Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τις αγωνίες μας, τις ελπίδες μας και δεσμεύομαι ότι θα είμαστε δίπλα σας καθημερινά. Απευθύνομαι σε εκείνους που θέλουμε η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, που θα σέβεται τους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Απευθύνομαι στους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σχολεία χωρίς καθηγητές και χωρίς υποδομές. Στους νέους που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον και αξιοπρεπείς μισθούς. Στους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους που σηκώνουν το βάρος της φορολογίας. Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τους τσουβαλιάζουν όλους μαζί. Στους γονείς μας που πηγαίνουν σε νοσοκομεία τα οποία είναι αφημένα στη μοίρα τους. Που οι μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονίζουν το κράτος, προωθούν την ανοδική κοινωνική κινητικότητα και μειώνουν τις ανισότητες», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

