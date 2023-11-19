Φραγκογιάννης: Η Θετική Ατζέντα με την Τουρκία έχει πολλαπλά οφέλη

Την «μεγάλη σπουδαιότητα» της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας, στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, σε συνάρτηση και με την δυναμική πορεία της Θετικής Ατζέντας, εξηγεί με άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως τονίζει ο κ. Φραγκογιάννης, «αντανακλά το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή», το οποίο «είναι προς το συμφέρον όλων να διατηρηθεί», καθώς οι σημερινές προκλήσεις «δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες, αλλά αντιθέτως απαιτούν συνεργασίες και συγκλίσεις».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρεται ειδικότερα στη Θετική Ατζέντα, που προωθεί τη διμερή οικονομική συνεργασία και αποτελεί πρωτοβουλία της Οικονομικής Διπλωματίας και στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, καθώς σημαντικό μέρος των θεμάτων που θα συζητηθούν στις 7 Δεκεμβρίου εντάσσεται σε αυτήν.

Η συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου επί των θεμάτων της Θετικής Ατζέντας θα είναι η 6η συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. «Στην τελευταία συνάντηση στις 16 Οκτωβρίου στην Αθήνα επιβεβαιώσαμε σε θερμό κλίμα με τον συνομιλητή μου, Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, την κοινή μας βούληση να προχωρήσουμε άμεσα σε υπογραφή σειράς συμφωνιών επί συγκεκριμένων δράσεων που έχουν ωριμάσει».

«Έχοντας ξεκινήσει με 15 θεματικές» προσθέτει ο κ. Φραγκογιάννης «η Θετική Ατζέντα αριθμεί σήμερα 31 θεματικές. Μεταξύ αυτών, κάποιες θεματικές δύνανται να προωθήσουν την εκατέρωθεν δραστηριότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, του τουρισμού. 'Αλλες θα ενθαρρύνουν ελληνικές και τουρκικές νεοφυείς επιχειρήσεις για την από κοινού δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας και συνεργασία στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας. Και άλλες αφορούν συνέργειες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων στον τομέα της πράσινης μετάβασης. Πολύ πρόσφατα μάλιστα, συμφωνήσαμε σε δύο νέες θεματικές/πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσουμε στις 7 Δεκεμβρίου και αφορούν τη νέα γενιά και την καινοτομία».

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι ως προς την αξία της η Θετική Ατζέντα «έχει εξελιχθεί σε μια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία έχει δυναμική και πολλαπλά οφέλη. Οι θεματικές της αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και στις δύο χώρες, διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και την οικονομία και έχουν θετικό αντίκτυπο και σε άλλες πτυχές της διακρατικής συνεργασίας».

