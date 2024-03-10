Επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 72 Α του Κανονισμού της Βουλής απέστειλε η Βουλευτής Β' Πειραιά και Τομεάρχης Ναυτιλίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίνα Κασιμάτη, με την οποία καταχωρείται στα Πρακτικά η διευκρίνιση ότι η ψήφος της «επί της Αρχής» είναι «Όχι».

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η κα Κασιμάτη σημειώνει ότι είχε ψηφίσει «αρνητικά και «επί του Συνόλου» του Σχεδίου Νόμου περί Ιδιωτικών Ξένων Πανεπιστημίων, το οποίο και χαρακτήρισε ως «ριφιφί του Συντάγματος» λόγω της κατάφωρης παραβίασης του άρθρου 16 του Συντάγματος, με το οποίο η κυβέρνηση εκχωρεί την πανεπιστημιακή Παιδεία σε ξένους ιδιώτες, κλέβει το μέλλον της νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας και απεντάσσει οικειοθελώς την εκπαίδευση από την κατοχυρωμένη αποκλειστική αρμοδιότητα της χώρας ως κράτους μέλους της Ε.Ε., ενώ εντάσσει de facto τα δημόσια Πανεπιστήμια στο ευρωενωσιακό δίκαιο του Ανταγωνισμού αντί του Συντάγματος της Ελλάδας.

Η κ. Κασιμάτη είχε καλέσει όλα τα κόμματα να μην ψηφίσουν το νόμο, αλλά και να μη συναινέσουν στο μέλλον στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την Πανεπιστημιακή παιδεία ως δημόσιο αγαθό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.