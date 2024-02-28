Ανδρουλάκης για Τέμπη: «Ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα για να μην έχει γίνει τίποτα»

«Ένας χρόνος μοιάζει μεγάλο διάστημα. Σε έναν χρόνο γίνονται πολλά. Για την κοινωνία μας, όμως, το ρολόι σταμάτησε το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στα social media με την οποία τιμά τη μνήμη των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πώς «τα αίτια του δυστυχήματος, η απαράδεκτη διαχείριση του χώρου και της έρευνας, όλα όσα ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν πως ο χρόνος στην Ελλάδα σταμάτησε. Τα γιατί και τα πως αυτής της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα. Οι ένοχοι και οι υπαίτιοι παραμένουν για κάποιους αόρατοι». Όπως παρατηρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «τα αντανακλαστικά ενός Κράτους που κανονικά ερευνά, εντοπίζει, τιμωρεί και τελικά διορθώνεται, παραμένουν απογοητευτικά. Ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα για να μην έχει γίνει τίποτα απ' όσα οφείλουμε να κάνουμε ως Πολιτεία».

