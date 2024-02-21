Ανδρουλάκης για «Flyover» : H κυβέρνηση έχει προτεραιότητα να υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όπου θα κατασκευαστεί η υπερυψωμένη οδική αρτηρία (flyover).

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης υποστηριξε πώς το έργο ξεκίνησε χωρίς να έχει υλοποιηθεί το σύνολο του master plan, που είχε εγκριθεί το 2012.

«Flyover. Ή αλλιώς πως να δυσκολέψεις με μια κίνηση τη ζωή μιας πόλης! Στη Θεσσαλονίκη με τα τόσα προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να κάνει ένα ακόμα πείραμα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ο εξωτερικός οδικός δακτύλιος, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μην κατασκευάσει, θα αποφόρτιζε σημαντικά την κυκλοφοριακή κίνηση, που εδώ και τέσσερις μήνες είναι ανυπόφορη για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

«Αναζητείται», συμπλήρωσε,«μια λογική απάντηση γιατί ενώ προωθήθηκε η μελέτη του εξωτερικού οδικού δακτυλίου, σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει ένα αποσπασματικό μέρος του έργου, το flyover, και μάλιστα το πιο ανώριμο σε επίπεδο μελετών».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει μια προτεραιότητα: Να υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και όχι τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Θεσσαλονίκης»

Ο γραμματέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Σαρηγιάννης, επισήμανε στον κ. Ανδρουλάκη το τμήμα του έργου στο ύψος των Μετεώρων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών όπου η προμελέτη προβλέπει την κατασκευή τούνελ μέσω του οποίου θα διέρχεται η υφιστάμενη οδός. Παρέμβαση ιδιαίτερα απαιτητική που εγείρει ερωτηματικά για το πως θα εξασφαλιστεί παράλληλα με την κατασκευή του έργου η υπάρχουσα κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

