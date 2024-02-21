Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Ιωάννινα για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 111ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης, παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Μπιζανομάχων και έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αποτελεί ορόσημο στη μακραίωνη ιστορία μας. Οι επικές μάχες του ελληνικού στρατού για την κατάληψη των οχυρών του Μπιζανίου, η μαζική συμμετοχή εθελοντών, ανδρών και γυναικών, στον αγώνα του ηπειρωτικού μετώπου, μας συγκινούν και μας συνεγείρουν. Τιμάμε όσους πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για τον ιερό αυτό σκοπό. Η προσφορά τους στην πατρίδα είναι ανεκτίμητη και αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα για όλους μας».

