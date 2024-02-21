Συνάντηση με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη θα έχει στις 17.30 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο και ενδεχομένως να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μετά τη συνάντηση Χαρίτση - Σακελλαρίδη θα γίνουν δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

