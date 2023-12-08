Ερντογάν για ταξίδι στην Αθήνα: Είπαμε να τελειώσουμε με τις αερομαχίες - Οι δηλώσεις στο αεροπλάνο

Θέλουμε να εστιάσουμε στην φιλία με την Ελλάδα, προσπαθούμε να κάνουμε φίλους, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο κατά την αναχώρησή του από την Αθήνα. Μιλώντας για τα εξοπλιστικά ο κ. Ερντογάν έκανε ειδική αναφορά στις αερομαχίες, λέγοντας ότι «είπαμε 'ας κλείσουμε αυτή τη σελίδα και ας το τελειώσουμε'».

Είπε ακόμη ότι «προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας», ενώ επανέλαβε ότι «είναι δυνατή μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινή χρήση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε μέσα στο αεροπλάνο:

«Υπέγραψα τη Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Έτσι, επιβεβαιώσαμε αμοιβαία τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις διμερείς μας σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δύο χώρες έχουν τη γνώση, την εμπειρία και τη βούληση να λύσουν τα προβλήματά τους ειρηνικά χωρίς την ανάγκη παρέμβασης τρίτων.

Για να διασφαλιστεί αυτό, πιστεύω ότι η συνέχιση του διαλόγου μας σε υψηλό επίπεδο έχει μεγάλη σημασία. Κάλεσα τον φίλο μου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για την επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου.

Κατά την επίσκεψή μου, δέχτηκα επίσης τα μέλη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της 'Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης'. Συζήτησα με τους συμπατριώτες μας και άκουσα τα προβλήματά τους. Εξέφρασα για άλλη μια φορά την υποστήριξή μας ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα των μειονοτήτων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Πιστεύω ότι η επίσκεψή μου, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας.

Ελπίζω οι συναντήσεις μας και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε να είναι επωφελείς για το μέλλον της συνεργασίας μας.

Μπορώ να πω με σιγουριά ότι ως χώρα με πληθυσμό 85-86 εκατομμύρια και επιφάνεια 780.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δίνουμε τις αμυντικές μας δαπάνες σε επίπεδο που δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δαπανά πολύ διαφορετικά ποσά από εμάς σε αυτόν τον τομέα.

«Ας τελειώσουμε με τις αερομαχίες»

Ορισμένες χώρες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζουν σοβαρά αυτές τις αμυντικές δαπάνες. Αυτοί οι αριθμοί μας έρχονταν πάντα πριν, τους έχουμε ακολουθήσει. Για παράδειγμα, σχετικά με τις αερομαχίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, είπαμε 'ας κλείσουμε αυτή τη σελίδα και ας το τελειώσουμε'.

Αυτά τα λέγαμε πάντα στον κ. Μητσοτάκη και στους πρωθυπουργούς που υπηρέτησαν πριν από αυτόν. Θέλουμε να εστιάσουμε στη φιλία. Προσπαθούμε να κάνουμε φίλους. Η αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας δεν έχει παραγωγή σαν τη δική μας.

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρέχουμε πόρους στην Ελλάδα από την ενέργεια του πυρηνικού μας σταθμού που θα κατασκευαστεί στη Σινώπη.

Οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζουν ως επί το πλείστον αρνητικά την Τουρκία και την Ελλάδα, τις σημαντικές χώρες της περιοχής. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να εξετάσουμε και να αγωνιστούμε για το ποιες ευκαιρίες μπορούμε να αποκτήσουμε από εδώ, ποιες ευκαιρίες μπορούμε να δημιουργήσουμε προς όφελος των χωρών μας.

Μπορώ να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει θετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Η επιθυμία μας είναι ότι ας ασχοληθούμε με το μισογεμάτο ποτήρι, όχι με την άδεια πλευρά.

Η στάση μας απέναντι στη δίκαιη κατανομή των φυσικών πλούτων της περιοχής μας ήταν η ίδια από την αρχή.

Όπως δεν έχουμε μάτια στο νόμο κανενός, έχουμε ισχυρή θέληση να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Επιπλέον, είναι δυνατή μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινή χρήση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αρκεί να χτίσουμε τις βάσεις που θα το διασφαλίσουν, να δημιουργήσουμε σωστούς οδικούς χάρτες και να μην επιτρέψουμε προκλήσεις.

Είπα στον Μητσοτάκη σήμερα «θα θέλαμε να σε δούμε στο πλευρό της Παλαιστίνης». Είπα «μακάρι να μην ήσασταν ανάμεσα σε αυτούς που απείχαν και να είχατε ταχθεί στο πλευρό αυτών των 121 χωρών».

