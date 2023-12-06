Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις για τις συζητήσεις στο αυριανό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε τα όσα είπε στην "Καθημερινή" ο Τούρκος Πρόεδρος: «Διαβάσαμε σήμερα μια συνέντευξή του: "Δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε". Μας κοροϊδεύει ο κ. Ερντογάν, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον δεν ξέρει τι σημαίνει casus belli. Υπονοεί ο κ. Ερντογάν ότι αύριο θα θέσει το θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Επειδή θεωρεί ότι εμείς απειλούμε την Τουρκία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες. Έχουμε κάθε δικαίωμα -και από το Μοντρέ και από όλα αυτά που έχουμε υπογράψει και με άλλες χώρες- να έχουμε εξοπλισμό, στρατό και περιφρούρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο και οι Συνθήκες».

«Τι άλλο έλεγε ο κ. Ερντογάν; "Όλα στη Χάγη". Άρα, ούτε συνυποσχετικό, ούτε συζήτηση για το ένα και μόνο θέμα που θέτουμε, χάραξη θαλασσίων ζωνών. Όλα στο τραπέζι. τούρκικο παζάρι ο κ. Ερντογάν», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, «με δεδομένες όμως τις δηλώσεις του χάνεται χρόνος». «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική τής Τουρκίας. Όσο συνεχίζεται το ίδιο στόρι, ποιους βοηθάτε; Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, μέσα από ένα έωλο αφήγημα μιας δήθεν ευρωπαϊκής προοπτικής, να κάνουν διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία και όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Όλη αυτή η στρατηγική επιτρέπει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες να βάζουν το τεράστιο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας κάτω από το χαλί, να κάνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς να μην βλέπουν τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση. Πρέπει να πρωταγωνιστήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική για να σταματήσει αυτή η κοροϊδία τής δήθεν ευρωπαϊκής προοπτικής. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική για μία χώρα που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της και τα κυριαρχικά δικαιώματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε.

Δεν είναι διμερές το πρόβλημα, είναι ευρωτουρκικό το ζήτημα. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν την ασφάλεια στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, πέρα από το ΝΑΤΟ, με τον Ευρωστρατό, την κοινή εξωτερική πολιτική. Και στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα θέματα», προσέθεσε και εξήγησε τη θέση του κόμματός του.

«Εμείς προτείνουμε ότι πρέπει να ανοίξει διάλογος μιας νέας εμπορικής συμφωνίας με την Τουρκία, που θα είναι το καρότο, με την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης του 1995. Αυτό δεν ήθελε η Τουρκία; Ας πάρει αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή προοπτική και εμείς να πάρουμε έναν μηχανισμό αυτοματοποιημένων κυρώσεων που θα λειτουργούν με οικονομικές κυρώσεις απευθείας», τόνισε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο ζήτημα της ομοφωνίας που χρειάζεται για να έχουμε κυρώσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την ομοφωνία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Να μείνει μόνο το βέτο το ενωσιακό. Να έχει δύναμη η χώρα του βέτο όταν είναι να μπει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί, γιατί είναι ζωτικό σημείο που αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Αλλά να μην υπάρχει ομοφωνία στις κυρώσεις.

Και επειδή υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία με τον Όρμπαν, η Ολλανδία τώρα που δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, εμείς θέλουμε αυτόν τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό. Όποτε η Τουρκία καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Τουρκία ή κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών χωρών, να λειτουργεί απευθείας ένα πλαίσιο ισχυρών οικονομικών κυρώσεων που θα κάνουν μια Τουρκία που είναι βαθιά οικονομικά εξαρτώμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο…», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

